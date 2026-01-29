Firman convenio para una obra clave en la infraestructura vial de Humboldt
Autoridades del Ejecutivo local firmaron un convenio para la repavimentación de calle Batistín Salvetti, entre San José y José Palmero, una obra necesaria que permitirá reconstruir un tramo con alto nivel de deterioro, mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial, en el marco del plan de bacheo y reparación de la infraestructura urbana.
La obra tiene como objetivo optimizar la transitabilidad en distintos sectores del ejido urbano y fortalecer la calidad de vida de la comunidad.
Autoridades de la comuna de Humboldt concretó la firma de un convenio que permitirá avanzar con la repavimentación de calle Batistín Salvetti, en el tramo comprendido entre San José y José Palmero, una obra largamente esperada por los vecinos de la localidad debido al marcado deterioro que presenta la calzada desde hace varios años.
El estado de intransitabilidad de este sector hacía necesaria una intervención integral, por lo que la obra contemplará la reconstrucción completa del tramo, mejorando de manera significativa las condiciones de circulación y aportando mayor seguridad vial tanto para peatones como para conductores.
Mejoras
Esta intervención se enmarca dentro del plan de bacheo y reparación de la infraestructura vial urbana que viene llevando adelante el Ejecutivo local, con el objetivo de optimizar la transitabilidad en distintos sectores del ejido urbano y fortalecer la calidad de vida de la comunidad.
Un aspecto destacado de este avance es el trabajo articulado con el senador provincial por el Departamento Las Colonias, Rubén Pirola, cuyo acompañamiento y gestión resultaron fundamentales para la firma y concreción de este convenio, reafirmando la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado.
Desde la Comuna de Humboldt remarcaron que este tipo de obras forman parte de una política sostenida de inversión en infraestructura, orientada a acompañar el crecimiento de la localidad, mejorar los servicios urbanos y promover el desarrollo y el bienestar de todos los habitantes
Los Socios llegan al Circuito Aeróbico con un show al aire libre
El verano en Humboldt suma una nueva propuesta cultural y recreativa con un evento que invita a salir de casa y encontrarse. El Circuito Aeróbico será el escenario de una velada donde la música, la charla y el mate se combinan para generar un espacio distendido, pensado para disfrutar entre amigos y en familia.
La iniciativa busca revalorizar los espacios públicos como puntos de encuentro, promoviendo actividades accesibles y abiertas a toda la comunidad, en un ambiente cuidado y amigable.
Los Socios, protagonistas de la noche
La música en vivo estará a cargo de Los Socios, que traerán su repertorio para acompañar una noche pensada para relajarse y dejarse llevar por el clima veraniego. El show comenzará a partir de las 20:30 horas, en un formato ideal para disfrutar al aire libre y sin apuros.
Además, quienes se acerquen podrán contar con servicio de bar y buffet, sumando una propuesta gastronómica sencilla para completar la experiencia.
Un encuentro para compartir en familia
El evento está pensado para todas las edades, con un entorno natural que invita a quedarse, conversar y disfrutar del momento. La organización recuerda que, en caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será reprogramada para garantizar la comodidad y seguridad del público.
Con entrada libre y un espíritu comunitario, esta propuesta se consolida como una alternativa para vivir el verano de manera distinta, apostando al encuentro, la cultura y el disfrute compartido en Humboldt.