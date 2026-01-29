Mejoras en el tránsito

Firman convenio para una obra clave en la infraestructura vial de Humboldt

Autoridades del Ejecutivo local firmaron un convenio para la repavimentación de calle Batistín Salvetti, entre San José y José Palmero, una obra necesaria que permitirá reconstruir un tramo con alto nivel de deterioro, mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial, en el marco del plan de bacheo y reparación de la infraestructura urbana.