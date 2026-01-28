Trabajo articulado

Franck: intensifican operativos de control para garantizar seguridad y convivencia

Con el objetivo de fortalecer la seguridad, el orden y la convivencia ciudadana, el Ejecutivo local intensificó los operativos de control y prevención en distintos sectores de la localidad. Las acciones se desarrollan de manera permanente y coordinada entre áreas comunales y fuerzas de seguridad, reafirmando el compromiso con el bienestar de toda la comunidad.