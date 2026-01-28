#HOY:

Franck: intensifican operativos de control para garantizar seguridad y convivencia

Con el objetivo de fortalecer la seguridad, el orden y la convivencia ciudadana, el Ejecutivo local intensificó los operativos de control y prevención en distintos sectores de la localidad. Las acciones se desarrollan de manera permanente y coordinada entre áreas comunales y fuerzas de seguridad, reafirmando el compromiso con el bienestar de toda la comunidad.

Autoridades de la Comuna de Franck señalaron que se continúa trabajando de forma diaria y sostenida para garantizar la tranquilidad y el orden público.

En ese marco, se han reforzado los operativos de control y prevención en puntos estratégicos de la localidad, con una presencia constante en la vía pública y un accionar planificado que apunta a anticiparse a posibles situaciones de riesgo.

Estas tareas forman parte de una política integral de seguridad que busca no solo intervenir ante infracciones, sino también prevenir incidentes y promover una convivencia armónica entre vecinos.

Trabajo articulado entre áreas comunales y fuerzas de seguridad

Los operativos se llevan adelante de manera coordinada entre el Centro de Informes y Monitoreo (CIM), las fuerzas policiales y el área de Tránsito comunal. Esta articulación permite optimizar recursos y garantizar controles eficaces, abarcando distintas problemáticas vinculadas al uso del espacio público.

Entre las acciones realizadas se destacan el secuestro de motovehículos en infracción, controles de identidad y antecedentes, y la regulación de la venta ambulante no autorizada, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y preservar el orden en la localidad.

Menos ruidos molestos y más respeto por el descanso vecinal

Uno de los ejes centrales de los operativos es la verificación técnica y sonora de los vehículos. En este sentido, se intensificaron los controles sobre caños de escape libres, procediendo a su secuestro y posterior destrucción.

Esta medida responde a una demanda concreta de la comunidad y busca reducir la contaminación sonora, protegiendo el derecho al descanso y mejorando la calidad de vida de los vecinos. Desde la Comuna destacaron que el respeto por las normas es fundamental para una convivencia saludable.

