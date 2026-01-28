Rige alerta amarilla por tormentas en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza a varias provincias del país para este miércoles 28 de enero de 2026. El aviso rige para sectores de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Corrientes, Misiones, Córdoba y Santa Fe, con distintos momentos de impacto según la región.
En las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, el fenómeno se desarrollará principalmente entre la tarde y la noche. Según el organismo oficial, se esperan tormentas fuertes y, de manera aislada, algunas podrían alcanzar carácter severo.
Estos eventos estarán acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Los acumulados de precipitación previstos oscilarán entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma puntual.
Las zonas bajo alerta amarilla por tormentas.
En las zonas de mayor altitud, especialmente en sectores cordilleranos, no se descarta que las precipitaciones se presenten mayormente en forma de granizo o nieve, debido a las condiciones térmicas.
Centro yLitoral
Para Córdoba y Santa Fe, la alerta estará vigente durante la mañana, mientras que en Corrientes y Misiones el período más inestable se espera por la tarde. En estas provincias se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
El SMN advirtió que los fenómenos estarán acompañados por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, lluvias intensas en lapsos breves y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 75 km/h. En estas regiones, los valores de precipitación acumulada estimados se ubican entre 30 y 60 milímetros, con la posibilidad de superar esos registros de manera puntual.
Recomendaciones ante la alerta amarilla
Evitar salir durante el desarrollo de las tormentas
No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros
Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio
Cerrar puertas y ventanas, y mantenerse alejado de ellas
Asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento
Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en una vivienda, edificio o vehículo cerrado
El organismo meteorológico recordó que una alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar daños y riesgos, por lo que se recomienda mantenerse informado y seguir las indicaciones oficiales.