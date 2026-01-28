Las obras del SAMCO Felicia transitan su etapa final

La localidad de Felicia atraviesa un momento significativo en materia de infraestructura sanitaria, con el avance final de la obra del SAMCO local, un proyecto fundamental para fortalecer la atención de la salud pública en la comunidad.
La obra del SAMCO Felicia, largamente esperada por la comunidad, se encuentra en su etapa final y será inaugurada durante el mes de febrero. Tras haber quedado inconclusa durante un tiempo, el proyecto fue retomado gracias al trabajo articulado entre gestiones locales y provinciales
Se trata de una obra largamente esperada por vecinos que durante años permaneció inconclusa y que hoy vuelve a tomar impulso, transformándose en una realidad concreta que permitirá mejorar los servicios de salud y la calidad de atención para toda la población.
La reactivación y continuidad de la obra fue posible gracias a una decisión política clara de avanzar y al trabajo articulado entre distintos niveles de gestión.
En este marco, se destacó la intervención y el acompañamiento de la Diputada Jimena Senn, junto con la gestión del presidente comunal Rodrigo Saluzzo, quienes impulsaron las acciones necesarias para retomar el proyecto y llevarlo a su etapa final.
Este trabajo conjunto permitió destrabar una obra clave y avanzar sostenidamente hacia su culminación.
Felicia vivió una noche cargada de tradición, cultura y celebración con la elección de la nueva Embajadora de la 26° Fiesta Provincial de la Empanada, uno de los eventos más representativos de la localidad y de la región. El encuentro convocó a vecinos, vecinas y visitantes que acompañaron con entusiasmo este momento tan esperado dentro de la fiesta.
Tras la deliberación del jurado, fue elegida como nueva Embajadora María Eugenia Freyre, representante de la localidad de Progreso, quien tendrá la responsabilidad de representar y difundir la identidad, la cultura y las tradiciones de la Fiesta Provincial de la Empanada durante el próximo año.
Como Primera Representante fue distinguida Mercedes Viola, de Cavour, mientras que el título de Segunda Representante quedó en manos de Sofía Nottoli, de Nelson, completando así el trío de jóvenes que acompañarán institucionalmente a la fiesta en distintas actividades y presentaciones.
La elección de la Embajadora se desarrolló en el marco de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Empanada, que volvió a consolidarse como un espacio de encuentro familiar y celebración de las raíces gastronómicas y culturales. El escenario contó con una destacada propuesta artística que aportó ritmo y color a la jornada.
Durante la 23° Fiesta Provincial de la Empanada, el público disfrutó de las actuaciones de Adrián Show, Farolitos del Chamamé, Los Candela y Los del Palmar, artistas que ofrecieron un repertorio variado y popular, reafirmando el perfil festivo y tradicional del evento.
La Fiesta Provincial de la Empanada continúa siendo un emblema de Felicia, no solo por su propuesta gastronómica, sino también por su capacidad de reunir a la comunidad, promover la cultura local y proyectar la identidad del pueblo a nivel provincial.