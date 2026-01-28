San Carlos Centro: refuerzan el mantenimiento de caminos rurales
El Municipio local continúa desarrollando tareas de mantenimiento permanente en distintos caminos rurales de la ciudad, con trabajos de cuneteo, alteo, compactación y agregado de material pétreo, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, garantizar el acceso y fortalecer la infraestructura vial rural.
Trabajos continuos para mejorar la red de caminos rurales en San Carlos Centro
En el marco del plan de Mantenimiento Permanente de Caminos Rurales, se están llevando adelante importantes trabajos sobre el Camino Rural N°29, en el tramo comprendido entre el Camino N°5 y calle Juan B. Justo, donde se realizan tareas de cuneteo, alteo y compactación.
Estas acciones permiten optimizar el escurrimiento del agua, recuperar la traza y mejorar las condiciones de circulación para productores, vecinos y transportistas.
Asimismo, se ejecutan tareas de mantenimiento en el Camino Rural N°17, que conduce al Galpón de Separación de Residuos Sólidos Urbanos, un acceso clave para el funcionamiento del sistema de gestión ambiental de la ciudad.
En este sector se trabaja sobre caminos mejorados con ripio, incorporando material pétreo para reforzar la estructura y prolongar la durabilidad de la calzada.
Mejora de la transitabilidad y fortalecimiento de la producción
Los trabajos también alcanzan al Camino N°10, continuación de calle Wuthrich hacia el oeste, donde se realizan intervenciones similares orientadas a garantizar una circulación segura y eficiente durante todo el año, incluso ante condiciones climáticas adversas.
Desde el Municipio de San Carlos Centro destacaron que el mantenimiento permanente de los caminos rurales es una política prioritaria, ya que cumple un rol fundamental en el desarrollo productivo, el acceso a servicios y la conectividad entre zonas rurales y urbanas, reafirmando el compromiso con el crecimiento ordenado y el bienestar de toda la comunidad.
La Escuela de Verano se consolida en San Carlos Centro
Con total éxito y una amplia convocatoria, se lleva adelante por estos días en San Carlos Centro la Escuela de Verano, enmarcada en el Programa Provincial “Santa Fe en Movimiento”, destinada a niños y niñas de entre 4 y 14 años. La iniciativa, que ya alcanzó el cupo completo, se consolida como un espacio de contención, aprendizaje y recreación durante el receso estival.
La coordinación de la propuesta está a cargo del Centro de Educación Física N° 44 y la Escuela Especial N° 2040, articulando esfuerzos con el Municipio de San Carlos Centro, que realizó gestiones a nivel provincial para su concreción y efectúa además importantes aportes para cubrir gastos de funcionamiento.
Desde el gobierno local se destacó el valor de este tipo de programas que garantizan igualdad de oportunidades y fortalecen el entramado social de la comunidad. El aporte municipal resulta clave para el desarrollo de las actividades, asegurando recursos, logística y condiciones adecuadas para que la propuesta sea totalmente libre y gratuita.
La articulación entre instituciones educativas, organismos provinciales y el Municipio permite sostener una política pública orientada a la inclusión, el deporte y la educación, pilares fundamentales del programa.
La Escuela de Verano tiene lugar en el predio del Club Atlético Argentino, de lunes a viernes en el horario de 15 a 18 horas. Durante cada jornada, los participantes realizan actividades físicas, deportivas y recreativas, bajo la supervisión de personal profesional especializado en cada área, garantizando un entorno seguro y educativo.
Integración, participación y convivencia
Entre los ejes centrales de la propuesta se destacan la integración, la participación activa y la convivencia, promoviendo valores esenciales como el respeto, el trabajo en equipo y la inclusión. Al mismo tiempo, la Escuela de Verano favorece la continuidad educativa, ofreciendo un espacio formativo que complementa el aprendizaje escolar durante el período de vacaciones.