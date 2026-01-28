Departamento Las Colonias

San Carlos Centro: refuerzan el mantenimiento de caminos rurales

El Municipio local continúa desarrollando tareas de mantenimiento permanente en distintos caminos rurales de la ciudad, con trabajos de cuneteo, alteo, compactación y agregado de material pétreo, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, garantizar el acceso y fortalecer la infraestructura vial rural.