FESTRAM suspendió el paro de 72 horas tras lograr un acuerdo salarial
Tras una nueva propuesta salarial de los intendentes, la Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe levantó el paro de 72 horas que había anunciado. Las partes volverán a reunirse el 18 de febrero para continuar la discusión paritaria.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe(FESTRAM) resolvió este jueves levantar el paro de 72 horas que había sido anunciado para la semana próxima, tras alcanzar un principio de acuerdo salarial con los representantes de intendentes y presidentes comunales. La negociación paritaria continuará el 18 de febrero.
El gremio que nuclea a los trabajadores municipales de toda la provincia había anunciado una medida de fuerza de 72 horas, programada para iniciarse el jueves 29 de enero, ante la falta de avances en la discusión salarial.
La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarios Generales de los 42 sindicatos adheridos a FESTRAM, luego de rechazar la oferta inicial por considerarla insuficiente frente a la inflación acumulada.
Sin embargo, en una nueva reunión paritaria realizada este jueves, los representantes de los gobiernos locales mejoraron la propuesta económica, lo que permitió que el gremio suspendiera la medida de fuerza y garantizara la prestación de los servicios municipales con normalidad.
Retoma las negociaciones en febrero. Crédito: FESTRAM.
Qué se acordó y cómo sigue la paritaria
Según explicó el secretario general de FESTRAM, Jesús Monzón, el acuerdo implica una actualización de los valores salariales que supera la pauta original ofrecida, aunque no se detallaron públicamente los porcentajes. Además, se pactó que las partes volverán a encontrarse el 18 de febrero para avanzar en la definición de la política salarial 2026.
Monzón remarcó que “la decisión de suspender el paro es una señal de buena voluntad y compromiso con el diálogo”, pero también advirtió que aún quedan temas pendientes, como condiciones laborales, asignaciones familiares y la cobertura en seguridad e higiene, que seguirán en la agenda de discusión.
Con el paro suspendido, se desactivan por el momento los cortes de ruta y movilizaciones que estaban previstos en distintas localidades de la provincia. Sin embargo, desde FESTRAM aseguraron que la situación se mantiene en estado de alerta y que los trabajadores estarán atentos al cumplimiento del acuerdo y a los resultados de la próxima reunión.
La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarios Generales. Crédito: FESTRAM.
La suspensión del paro representa un alivio para los gobiernos locales, que buscaban evitar una paralización de los servicios públicos en medio de un verano marcado por alertas climáticas, alta demanda social y tensión económica.