Retoma las negociaciones en febrero

FESTRAM suspendió el paro de 72 horas tras lograr un acuerdo salarial

Tras una nueva propuesta salarial de los intendentes, la Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe levantó el paro de 72 horas que había anunciado. Las partes volverán a reunirse el 18 de febrero para continuar la discusión paritaria.