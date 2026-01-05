#HOY:

Festram anunció paro total de 48 horas para esta semana y la próxima

Con una serie de paros y movilizaciones, el gremio presiona al gobierno provincial para reactivar las negociaciones salariales estancadas desde hace semanas.

La decisión se tomó post Plenario de Secretarios/as Generales de FESTRAM.
Este lunes se realizó el Plenario de Secretarios/as Generales de FESTRAM. La mesa paritaria de FESTRAM había rechazado el ofrecimiento salarial de los Intendentes, decisión que fue ratificada por la totalidad de los Sindicatos Municipales de la Provincia.

Asimismo, se resolvió iniciar un Plan de Lucha con medidas de Paro Total de actividades para los días jueves 8 y viernes 9 de esta semana, y jueves 15 y viernes 16 de la semana entrante, con movilizaciones y cortes de ruta.

Además, todos los Secretarios/as Generales de los 42 Sindicatos se convocarán en Casa de Gobierno el día Jueves y entregarán un petitorio al gobernador Maximiliano Pullaro, ante la preocupación por la falta de convocatoria a paritarias que data de más de 60 días pese al pedido de esta Federación.

