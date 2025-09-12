Aprobaron una nueva escala mínima de referencia en la paritaria municipal de Santa Fe
En la misma se logró un incremento del 10% sobre haberes estipulados a Octubre 2025.
En la misma se logró un incremento del 10% sobre haberes estipulados a Octubre 2025.
Este jueves 11 de septiembre se reunió la mesa técnica paritaria en dependencias de la Secretaría Provincial de Gobierno, Municipios y Comunas. Posteriormente y en la misma fecha se celebró una reunión de la Mesa Paritaria Ley 9996 que aprobó lo dictaminado por la precitada mesa técnica, ello a través de la firma de una nueva acta paritaria en la ciudad de Santa Fe.
Luego de un trabajo, destinado a revisar las escalas salariales de referencia vigentes en la mesa paritaria, y con el objetivo de revalorizar la carrera escalafonaria en la administración pública, se acordó en esta primera instancia, incrementar en un 10% en total, la escala salarial mínima de referencia vigente y sobre haberes conformados a octubre. Se aplicará en dos tramos (5% en Octubre y 5% en Noviembre).
El acuerdo garantiza la plena vigencia de la Paritaria Municipal Ley 9.996, reconociendo a FESTRAM como único titular con capacidad de negociación en todo el ámbito de la Provincia de Santa Fe fijando la escala mínima de referencia para todos los trabajadores Municipales y Comunales del territorio provincial, sin perjuicio de escalas superiores y/o acuerdos superadores que se puedan presentar en cada jurisdicción.
El incremento de la escala salarial aquí establecida, no modificará los valores determinados por acta paritaria de fecha 28/08/2025 en relación al Mínimo Garantizado de Bolsillo, como así tampoco implicará que los mismos sean absorbidos o deducidos de los excedentes resultantes de acuerdos paritarios anteriores.
Se acuerda y establece además, que los incrementos de las escalas salariales determinados en esta mesa técnica permanente, en los mismos términos y condiciones se aplicarán a los Jubilados y Pensionados Municipales.
