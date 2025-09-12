#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Acuerdo

Aprobaron una nueva escala mínima de referencia en la paritaria municipal de Santa Fe

En la misma se logró un incremento del 10% sobre haberes estipulados a Octubre 2025.

En la misma se logró un incremento del 10% sobre haberes estipulados a Octubre 2025. Crédito: Festram
 15:29

Este jueves 11 de septiembre se reunió la mesa técnica paritaria en dependencias de la Secretaría Provincial de Gobierno, Municipios y Comunas. Posteriormente y en la misma fecha se celebró una reunión de la Mesa Paritaria Ley 9996 que aprobó lo dictaminado por la precitada mesa técnica, ello a través de la firma de una nueva acta paritaria en la ciudad de Santa Fe.

Mirá tambiénCómo son las tareas para buscar pérdidas “invisibles” en la red de agua de barrios de Santa Fe

Luego de un trabajo, destinado a revisar las escalas salariales de referencia vigentes en la mesa paritaria, y con el objetivo de revalorizar la carrera escalafonaria en la administración pública, se acordó en esta primera instancia, incrementar en un 10% en total, la escala salarial mínima de referencia vigente y sobre haberes conformados a octubre. Se aplicará en dos tramos (5% en Octubre y 5% en Noviembre).

En la misma se logró un incremento del 10% sobre haberes estipulados a Octubre 2025. Crédito: FestramEn la misma se logró un incremento del 10% sobre haberes estipulados a Octubre 2025. Crédito: Festram

El acuerdo garantiza la plena vigencia de la Paritaria Municipal Ley 9.996, reconociendo a FESTRAM como único titular con capacidad de negociación en todo el ámbito de la Provincia de Santa Fe fijando la escala mínima de referencia para todos los trabajadores Municipales y Comunales del territorio provincial, sin perjuicio de escalas superiores y/o acuerdos superadores que se puedan presentar en cada jurisdicción.

En la misma se logró un incremento del 10% sobre haberes estipulados a Octubre 2025. Crédito: FestramEn la misma se logró un incremento del 10% sobre haberes estipulados a Octubre 2025. Crédito: Festram

El incremento de la escala salarial aquí establecida, no modificará los valores determinados por acta paritaria de fecha 28/08/2025 en relación al Mínimo Garantizado de Bolsillo, como así tampoco implicará que los mismos sean absorbidos o deducidos de los excedentes resultantes de acuerdos paritarios anteriores.

Se acuerda y establece además, que los incrementos de las escalas salariales determinados en esta mesa técnica permanente, en los mismos términos y condiciones se aplicarán a los Jubilados y Pensionados Municipales.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Paritarias

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro