Cómo son las tareas para buscar pérdidas “invisibles” en la red de agua de barrios de Santa Fe

Personal de Aguas Santafesinas SA comenzaron con los trabajos en barrio Cabal y continuarán por San Agustín I y II. Se utiliza un sistema que detecta una falla a través del sonido.
Con el fin de cuidar el recurso y optimizar la red de agua potable en la ciudad de Santa Fe, personal especializado de Aguas Santafesinas SA recorre desde esta semana barrios del norte de la capital provincial en búsqueda de fallas no visibles.
Las tareas son similares a las que se realizaron en otros puntos de la ciudad, como los barrios Candioti, 7 Jefes y la zona céntrica. El propósito es encontrar pérdidas en la red de agua potable que no estén a la vista. Por ello, se usa una aparatología especial que permite detectar el punto crítico.
En diálogo con El Litoral, Germán Nessier (vocero de la empresa) explicó que los operarios y técnicos de la prestataria recorrerán unos ocho kilómetros buscando identificar fugas visibles pero también invisibles.
“Solucionar pérdidas no visibles o fugas no denunciadas para evitar que se desaprovechen estos volúmenes de agua en lugares donde también hay problemas con el servicio y poder así mejorarlo”, explicó el responsable de la comunicación de ASSA.
“Se empezó por barrio Cabal y para fin de mes se tiene previsto continuar con San Agustín I y II con equipos que permiten detectar puntos de fugas por rangos electroacústicas”, siguió el entrevistado.
—¿Qué es lo que se busca?, repreguntó El Litoral.
— Puede no coincidir donde aflora el líquido con la pérdida. En otras palabras, puede salir el agua por un sector y la falla en otro; además de acuerdo al terreno se filtra el agua. Entonces se hace este tipo de trabajo.
También se realizan inspecciones de desagües pluviales o en el interior de la red cloacal para definir futuras intervenciones. Un relevamiento previo y luego se hace un seguimiento.
Es similar a lo que ocurre en una casa con una pérdida de un caño o en el inodoro, que hace ruido, entonces se ubica la falla. “La ventaja del agua es que hace ruido”, es un frase que se dice dentro de la empresa.
—¿Qué tipos de aparatos se usan?
— Se trata de aparatos que permiten localizar fugas de forma electromagnética o por electroacústica (golpes de sonido). De este modo reconocen de manera inmediata y exacta cualquier variación en la red.
Como se dijo, desde ASSA comentaron que “este tipo de trabajo ya se realizó en otros barrios de la ciudad de santa de como Candioti, Siete Jefes, el centro”.
“También se usa este equipamiento para hacer reconocimiento en fallas en sectores de alto tránsito, entonces se los utiliza a primera hora de la mañana para detectar con exactitud dónde apuntalar la reparación”, cerró Nessier.
