Habilitaron el tránsito en la esquina de Alberdi y Calchines tras reparar el badén

La Municipalidad de Santa Fe finalizó los trabajos de recomposición en la tradicional esquina de Calchines y Alberdi, en barrio Candioti Sur, y habilitó el tránsito vehicular en un punto clave para la circulación y el acceso a ese sector de la ciudad donde se encuentra la Cervecería Santa Fe. La obra demandó más de 20 millones de pesos de inversión municipal.
El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, explicó que la intervención respondió a "un pedido de los vecinos y al compromiso asumido por el intendente Juan Pablo Poletti". Las tareas incluyeron el saneamiento de la base, la colocación de RDC, hormigón armado y carpeta asfáltica definitiva.
Assa y Provincia siguen avanzando con la readecuación de veredas y asfalto sobre Alberdi. Crédito: Luis Cetraro
La reparación de esa esquina se concretó luego de más de dos años de inconvenientes en las calles del barrio derivados de la paralización de la obra nacional para ampliar la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas (Assa). Ese proyecto, iniciado en 2022, quedó inconcluso en varias ocasiones y con apenas un 12 a 13% de avance debido a la falta de pago de Nación a la contratista, generando hundimientos, baches y calles de tierra en el sector. Recientemente se produjo el pago de lo adeudado y siguen las negociaciones para retomar los trabajos.
En mayo de este año, los frentistas de Candioti Sur llegaron a cortar el tránsito como forma de protesta por el deterioro de la esquina y de toda calle Alberdi.
La esquina de Alberdi y Alem tiene aún media calzada interrumpida porque los trabajos continúan. Crédito: Luis Cetraro
De todas formas, resta avanzar con los trabajos que llevan adelante Provincia y Assa en otros tramos de calle Alberdi, donde se está reponiendo el asfalto por sectores y se readecúan las veredas. Hay un sector intermedio donde todavía faltan unos 80 metros de cañería y dos bocas de registro, en el marco de la obra global. También permanece interrumpida media calzada en la esquina de Alberdi con Alem, en lo que es el ingreso al barrio desde la avenida.
