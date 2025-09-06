Buscan mejorar las condiciones de vida de un barrio "cuidado por un Santo" pero olvidado de Santa Fe
Se trata de Jesuitas. El gobierno local llamó a licitación para hacer cordones cuneta. Y a un concurso de precios para ejecutar una extensión de la red de agua potable. El presupuesto oficial es de más de $82 millones de pesos.
Se vienen buenas nuevas para el barrio del noroeste de la ciudad. Crédito: Archivo
San Ignacio de Loyola nunca se olvidó de velar por los destinos del barrio homónimo (Loyola Norte y Sur), en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe. Ni mucho menos de su “pequeño discípulo”, el barrio Jesuitas, que casi se recuesta sobre las costas del río Salado, muchas veces peligroso, cuando su nivel aumenta.
Pero San Ignacio -que fue jesuita, conocido como el patrono de los ejercicios espirituales; y de hecho, el Papa Francisco fue formado bajo en esta comunidad dedicada a la educación y a la cultura-, no hace las obras que se hacen esperar; de eso deben encargarse los Estados.
Además, emitió un concurso público de precios N° 1/2025 para la extensión de la red de agua potable, también en ese distrito. El presupuesto oficial es de $20.432.685,13, y el plazo de obra será de 60 días corridos. Con todo, el monto invertido de las arcas municipales en esta dos intervenciones sería de $82.436.874.
Cordón cuneta
Según el pliego con las bases, condiciones y especificaciones técnicas, la ejecución de cordón cuneta en barrio Jesuitas tiene una extensión de 1.410 m2. Primero, se procederá al corrimiento, demolición y reconstrucción en el lugar de todo elemento aéreo o de superficie con sus infraestructuras subterráneas que interfieran en la traza de la calzada.
El distrito aguarda mejoras en su infraestructura. Crédito: Archivo Pablo Aguirre
“Esto se realizará en todos los casos en que las interferencias se correspondan con las obras propias y que involucren movimiento de suelo, excavación, relleno, nivelación, retiro de suelo y compactación necesaria para dejar la superficie en condiciones para permitir la ejecución de los trabajos aludidos”.
En este aspecto, puntualiza el pliego que se ejecutará la remoción de alcantarillas existentes; saneamiento; relleno de zanjones y cunetas ubicados entre líneas municipales de la zona de afectación de esta obra, más el retiro de árboles, conductos, etcétera.
Además, se gestionarán los avisos a los vecinos por ingresos vehiculares y posibles cortes de suministro de agua. “Toda excavación que se origine deberá ser rellenada con material apto, el que deberá compactarse hasta obtener un grado no menor que el del terreno adyacente y hasta cotas fijadas por la inspección municipal”.
El área a intervenir. Crédito: El Litoral
En caso de existencia de conexiones domiciliarias de provisión de agua potable que interfieran o sean afectadas por los trabajos de este ítem, “la contratista deberá bajarlas a cotas convenientes, a su costo y cargo de acuerdo a las prescripciones de ASSA”.
Si al realizar esta acción el caño de conexión se deteriorara o rompiese, éste deberá ser reemplazado por uno nuevo (esto a cargo de la contratista), “a fin de que no exista ningún tipo de empalme intermedio desde la conexión en la distribuidora hasta la caja en vereda”. Las conexiones deberán ser realizadas por personal autorizado por ASSA.
Agua potable
Para la extensión de la red de agua potable prevista para el barrio, en las especificaciones técnicas se puntualizan todos los trabajos a ejecutar. Se exponen aquí las más importantes: primero, se hará la excavación mecánica o manual en cualquier tipo de terreno a profundidades de 2,50 metros, para la posterior colocación de las cañerías.
Se incluye la nivelación del terreno y mediciones planimétricas; el perfilado manual necesario; La contención del suelo removido hasta la terminación de los trabajos; la conformación del lecho de apoyo, el relleno y compactación de la zanja por capas, una vez colocada la cañería y aprobada la prueba hidráulica por parte de ASSA.
La segunda intervención comprende “la provisión de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de la distribución de suelo, tapado de zanjas, el retiro y traslado del material sobrante después de ejecutados los trabajos de relleno y compactación, hasta el lugar que indique la inspección municipal”.
En julio de 2020, se entregaron viviendas. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Y la tercera será la provisión y acarreo de los equipos, mano de obra y colocación de cañería recta y especial de PVC apta para agua potable para la cañería de la red de distribución a ejecutar, entre otras especificaciones técnicas.
Conexiones domiciliarias
Este punto afecta de lleno a los vecinos. Para las conexiones domiciliarias, se prevé en primer lugar la revisión de las conexiones existentes, “identificando deficiencias en la ejecución de éstas y reparando las que así lo requieran”.
Luego vendrá la ejecución de las conexiones propiamente dicha. Aquí se mencionan “el acarreo y colocación del ramal de derivación, la cañería de Polietileno de Alta Densidad, accesorios -etcétera-; la instalación de la caja unificada, llave de paso, medidor de agua domiciliario clase C (…) y la ejecución de las pruebas hidráulicas.
