Iniciativa municipal

Buscan mejorar las condiciones de vida de un barrio "cuidado por un Santo" pero olvidado de Santa Fe

Se trata de Jesuitas. El gobierno local llamó a licitación para hacer cordones cuneta. Y a un concurso de precios para ejecutar una extensión de la red de agua potable. El presupuesto oficial es de más de $82 millones de pesos.