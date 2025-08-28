En Colombia, Poletti expuso los aprendizajes de Santa Fe ciudad en su coexistencia con los ríos: qué dijo
El intendente participa del Rivercity Global Forum 2025. El encuentro reúne alcaldes de todo el mundo. Contó la experiencia de la capital sobre la mitigación del riesgo hídrico. “Las inundaciones de 2003/2007 fueron un antes y después”, enfatizó.
“Contamos cómo aprendimos a convivir, desde la planificación, con el río", dijo Poletti a El Litoral.
El objetivo del foro es intercambiar experiencias y aprendizajes sobre el desarrollo sostenible y planificación urbana alrededor de ríos, es decir, la coexistencia de las ciudades que están circundadas por contextos fluviales. La presencia santafesina fue posible a través de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (ACICE).
El jefe del Palacio Municipal realizó una presentación titulada “Santa Fe: ciudad resiliente, circular y conectada al agua”. En este contexto, destacó la instalación de retardadores pluviales para prevenir riesgos hídricos y el Proyecto Costanera del Salado, una iniciativa integral que busca revitalizar los bordes oeste y norte de la ciudad.
El primer mandatario santafesino dialogó con El Litoral desde Colombia: dio precisiones sobre su exposición y la trascendencia que tiene este foro internacional para mostrar lo que se ha hecho en Santa Fe en materia de gestión de recursos hídricos y en la planificación urbana en un entorno rodeado de ríos y agua.
Exposición
-¿En qué consistió la exposición “Santa Fe: ciudad resiliente, circular y conectada al agua”?
-Contamos cómo Santa Fe aprendió a convivir con el río y las lagunas a través de la planificación de la ciudad con enfoque de riesgo, invirtiendo en defensas y desagües, sumando normas que cuidan el sistema pluvial, y llevando obras y servicios a los barrios del norte y oeste.
El intendente capitalino, durante su exposición. Crédito: Gentileza
Nuestra ciudad es un verdadero desafío porque vivimos rodeados de agua: el 70% son ríos, lagunas y bañados, por eso debemos empezar a pensar el agua no como un problema sino como una oportunidad para un desarrollo más justo y sostenible.
-¿Qué políticas de mitigación del riesgo hídrico se mencionaron?
-Defensas, terraplenes y estaciones de bombeo en puntos estratégicos; también, la limpieza y mantenimiento de canales y tuberías; las reglas urbanas (ROU) y la descentralización en 8 distritos para gestionar mejor las emergencias.
Además, explicamos a los alcaldes cómo funcionan los retardadores pluviales obligatorios en obras nuevas, que pueden reducir hasta 50% el caudal pico que entra al sistema.
-¿Qué idea de otras ciudades interesó para aplicar en Santa Fe?
-Nos inspiró el enfoque de integrar el río a la vida urbana (como hizo Montería): más espacio público de calidad, parques inundables y frentes costeros que, además de proteger, mejoran la vida diaria.
También nos sentimos muy identificados con la situación de Montpellier, que sufre inundaciones como Santa Fe y viene aplicando soluciones resilientes que combinan infraestructura, planificación urbana y participación ciudadana.
En Santa Fe lo estamos trabajando con el proyecto de la Costanera del Salado y la puesta en valor de lagunas y bordes.
Los aprendizajes
-¿Aprendimos de las inundaciones de 2003/2007?
-Sí, hubo un antes y un después de las inundaciones: hoy hay más obras, más protocolos y más conciencia. Pero con el cambio climático el aprendizaje es constante: prevención todos los días y cuidado del entorno natural como regla básica para convivir con el río.
Es muy importante entender que no podemos bajar la guardia, que tenemos que estar preparados para enfrentar los fenómenos climáticos que son cada vez más extremos.
unto a otros alcaldes de la región continental, que contaron sus experiencias. Crédito: Gentileza
Este compromiso lo asumí cuando los vecinos de Santa Fe me eligieron; pero también necesito de ellos, de su compromiso diario. Es fundamental que entendamos que no se debe arrojar basura en la boca de tormenta, que no hay que sacar los residuos si hay alerta meteorológico, lo mismo con la poda en día de lluvia.
Estamos trabajando para tener una ciudad más limpia y ordenada y sé que cuento con los vecinos para lograrlo.
-¿Cómo valora el intercambio con otras ciudades en este foro?
-Es clave y enriquecedor porque se comparten aciertos y errores. Se abren puertas a la cooperación y financiamiento internacional para desarrollar proyectos. Es pasar del papel a la acción, porque se traduce en obras y programas concretos que llegan a los barrios de la ciudad con el fin de mejorarle la vida al vecino.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
