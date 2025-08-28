Habló con El Litoral

En Colombia, Poletti expuso los aprendizajes de Santa Fe ciudad en su coexistencia con los ríos: qué dijo

El intendente participa del Rivercity Global Forum 2025. El encuentro reúne alcaldes de todo el mundo. Contó la experiencia de la capital sobre la mitigación del riesgo hídrico. “Las inundaciones de 2003/2007 fueron un antes y después”, enfatizó.