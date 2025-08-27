Rivercity Global Forum, el foro de ciudades con río al que asistió Poletti

Montería, en el norte de Colombia, recibe el Rivercity Global Forum 2025, el evento que reúne a mandatarios y especialistas de ciudades con costas a ríos o atravesados por ellos.
El intendente de la ciudad de Santa Fe estuvo este miércoles en Montería para la edición 2025 del encuentro que se lleva a cabo bajo el lema “Vive el Río”.
El objetivo del encuentro que inició este martes 26 de agosto y finaliza el jueves 28 es compartir experiencias, casos de estudio y aprendizajes que inspiren a gobiernos locales, expertos y académicos a transformar las ciudades a partir de sus ríos. Participan más de 15 países con 60 casos de estudio y más de 20 conferencias.
El foro es organizado por ONU-Hábitat, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y MedCities.
Este año, bajo el lema “Vive el Río”, uno de los invitados, en el marco de la participación especial de Argentina, fue Juan Pablo Poletti, intendente de la ciudad de Santa Fe, bordeada por la laguna Setúbal, el río Salado y el río Santa Fe.
En el caso de la localidad anfitriona, capital del departamento Córdoba, se encuentra atravesada por el río Suní, surco de agua que precisamente le brinda su apodo de "Perla del Sinú". Además de ser considerada uno de los puntos ganaderos más importantes del país, posee un destacado desarrollo durante la última década, amparándose en los conceptos de sustentabilidad.
El turno de Juan Pablo Poletti en el foro llegó este miércoles desde las 11:30 (hora argentina) en el circuito 1 del evento titulado “Ciudades y ríos en movimiento: desafíos y oportunidades”.
A lo largo de dos horas en el Gran Salón del Club Campestre de Montería, el intendente santafesino expuso “Santa Fe: ciudad resiliente, circular y conectada al agua”, en el marco de una discusión sobre ordenamiento territorial entorno al río, gobernanza, cambio climático y gestión del riesgo.
La presentación, compartida junto a otros expositores, gira en torno a los sistemas fluviales como estrategia frente al cambio climático, la gestión del riesgo y el desarrollo sostenible, con modelos de gobernanza que fortalezcan la sostenibilidad urbana a largo plazo.
Junto a Poletti estuvieron en el mismo turno Ana Matarrita McCalla, alcaldesa de Limón (Costa Rica); Dumek José Turbay, alcalde de Cartagena (Colombia); Clare Hart, vicepresidenta de Montpellier Méditerranée Métropole (Francia); y Angélica Mayolo, líder Proyecto MIT Environmental Solutions Initiative (Colombia). El moderador fue Rodrigo Perpétuo, secretario Ejecutivo de ICLEI para América del Sur (Brasil).
Por detrás de lo que el propio mandatario capitalino pueda expresar e intercambiar, uno de los elementos principales de esta visita a Colombia mantiene la misma esencia que los viajes previos o eventos de similares características como la organización de la reciente cumbre de Mercociudades: el financiamiento.
Santa Fe es una de las ciudades que depende de aportes de terceros para complementar su propio presupuesto y la escasa colaboración desde Nación, situación rutinaria, pero destacada puntualmente por las actuales gestiones municipales de la provincia de Santa Fe.
La presencia en actividades como el Rivercity Global Forum dan a conocer la realidad santafesina y su potencial, como así también presentan la necesidad de recibir los correspondientes avales para aprobar los requerimientos de eventuales préstamos o inversiones.
La propia Lucila García, directora de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (ACICE), remarcó este jueves que este tipo de foros internacionales representan una oportunidad para visibilizar proyectos susceptibles de ser financiados por agencias internacionales.
