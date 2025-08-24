Movilidad urbana

B° Siete Jefes: nuevas aperturas de calles para conectar el este con el oeste

En el marco de la puesta en valor de la Av. Siete Jefes, entre Castellanos y Pedro Díaz Colodrero, se abrirán Chacabuco, Juan del Campillo e Iturraspe. La intención es lograr ese vínculo que el vecino necesita para moverse en la ciudad y a escala interbarrial entre estos dos puntos cardinales. No solo es enlazar sino “aggiornar” Santa Fe a los nuevos criterios de movilidad urbana.