De refugio a centro de día: la Casa Beata Clara abre todo el año para personas en situación de calle en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe transformó la Casa Beata Clara Bosatta, ubicada en avenida Blas Parera 7740, en un Centro de Día abierto los 365 días del año. La decisión, impulsada por el intendente Juan Pablo Poletti, marca un cambio de paradigma en el abordaje de las personas en situación de calle, con el objetivo de ofrecer no sólo alojamiento, sino también herramientas de integración social, contención y acompañamiento.
Muchas veces, un plato de comida es la diferencia en el día. Archivo
El espacio dispone de 60 plazas que antes funcionaban únicamente como refugio nocturno. Hoy, además de un plato caliente, un lugar donde dormir y asearse, las personas encuentran actividades deportivas, talleres de huerta, cocina y nutrición, espacios de fortalecimiento cognitivo, orientación laboral y acompañamiento en problemáticas de consumo. Según datos oficiales, todas las personas alojadas participaron en al menos una de las propuestas, y unas 25 lo hacen de manera periódica.
La iniciativa se complementa con controles de salud, abordaje de salud mental y acciones para fomentar hábitos saludables. La práctica deportiva y el trabajo en la huerta se utilizan como herramientas terapéuticas y de formación, que además promueven la reconexión con la tierra y la vida comunitaria.
No solo reciben alimentación, sino apoyo psicológico y atención de la salud, entre otros. MCSF
Atención integral a los más necesitados
El funcionamiento del Centro está a cargo de equipos interdisciplinarios: responsables de integración social, personal de salud que realiza controles diarios y una trabajadora social especializada en adultos mayores, discapacidad y consumo problemático. Las actividades se articulan con Capital Activa y distintas áreas de la Secretaría de Políticas Sociales.
La gente en situación de calle en Santa Fe es un drama que debe ser atendido. Archivo
“Decidimos dejar de tener sólo un dormitorio o refugio para que las personas en situación de calle puedan estar bajo techo y descansar durante el invierno”, explicó Hugo Marchetti, a cargo de Políticas Sociales del municipio.
“El paradigma cambió hacia lo que entendemos es ahora un centro integral de atención que funciona los 365 días del año, también los fines de semana y feriados, con toda la demanda que ello implica”, agregó el funcionario.
“Todo el dispositivo de los equipos sociales de la Municipalidad de Santa Fe está a disposición de la gente en situación de calle, para abordar este tema cada vez más complejo con una mirada integral y propositiva, a la altura de los desafíos que tenemos”, sostuvo Marchetti.
"Habitualmente, pernoctan entre 20 y 30 personas por noche", dijo Marchetti. MCSF
Consultado sobre el alcance del dispositivo, el funcionario detalló: “En lo que va del año pasaron más de 300 personas. Esto no significa que ese sea el número total de personas en situación de calle, ya que muchas veces se trata de atenciones repetidas. Habitualmente, pernoctan entre 20 y 30 personas por noche. Durante el día trabajamos con ellas en sus problemáticas, ya que cada situación requiere un abordaje integral para dotarlas de herramientas que les permitan una vida más sustentable”.
Las cuadrillas municipales trabajan durante todo el día en la asistencia a las personas en situación de calle. Archivo
—¿De dónde provienen principalmente?
—De toda la ciudad, aunque la mayoría llega desde el centro. Las causas son diversas: situaciones familiares, violencia, falta de hábitat o consumo problemático que deteriora los vínculos. Aquí recibimos sólo hombres adultos. Las mujeres cuentan con otros dispositivos específicos y, afortunadamente, hoy no hay niños en situación de calle en la ciudad. Sí se detectan algunos en situación de mendicidad, que son acompañados por nuestros equipos.
Huerta, es una de las actividades que se realizan en la casa. MCSF.
Más de tres décadas de servicio
La Casa Beata Clara Bosatta pertenece a la congregación Hijas de Santa María de la Providencia y lleva más de 30 años al servicio de los más necesitados. Desde 2023 funciona como refugio municipal y, desde este año, como Centro de Día abierto todos los días, con la meta de fortalecer la autonomía, la reinserción laboral y la reconstrucción de vínculos de quienes atraviesan la difícil situación de vivir en la calle.
“Quienes llegan a la Casa son personas doblemente expulsadas, muchas veces por cuestiones de salud”, señaló Luciano Aranda, responsable del Centro de Día. “Al atender a personas de entre 18 y 80 años, la tarea es compleja, por eso invitamos a reflexionar permanentemente sobre la convivencia, con el objetivo de lograr una salida de la situación de calle con el apoyo de los equipos municipales y nuestro acompañamiento”.
La actividad física es fundamental, y también se practica en la casa. MCSF
“La idea es, por supuesto, alimentarlos y abrigarlos, pero también brindarles un acompañamiento integral que les permita pensar en soluciones a sus problemas”, concluyó Aranda.
