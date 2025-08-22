En Rosario

Impulsan una iniciativa para que los refugios acepten personas en situación de calle con sus mascotas

Proteccionistas presentaron la iniciativa en el Concejo Municipal de la ciudad para garantizar tanto el derecho al alojamiento como el vínculo afectivo con las mascotas, en un contexto de creciente indigencia y con experiencias internacionales que marcan un camino posible.