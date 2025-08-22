Un jugador de Rosario Central protagonizó un fuerte choque y terminó internado

Kevin Gutiérrez, futbolista juvenil de Rosario Central terminó internado luego de protagonizar un fuerte choque con su auto cuando iba de camino al entrenamiento de este viernes.
El joven futbolista se accidentó cuando iba camino a los entrenamientos. Permanecerá alojado en un sanatorio privado en observación, al menos hasta el sábado.
Fueron las propias redes sociales del club "canalla" quienes brindaron la información sobre el estado de salud del jugador.
El siniestro vial ocurrió este viernes por la mañana en la autopista Rosario - Buenos Aires y algunos compañeros del juvenil frenaron a asistirlo, entre ellos el propio Ángel Di María y también Ignacio Malcorra.
"Gutiérrez sufrió en la mañana de hoy un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento matutino, hecho que no tuvo consecuencias de gravedad", indicó en un primer momento Central en sus redes sociales.
"El futbolista se encuentra en buen estado y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. En el momento, compañeros que también se dirigían a la práctica reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato", agrega el comunicado del club.
Con el correr de las horas, Central volvió a postear en relación al futbolista lesionado. "Kevin Gutiérrez: politraumas leves con contusión pulmonar izquierda leve. Quedará internado en observación 24 hs.".
