Comenzó la semana del clásico rosarino: Central y Newell’s preparan equipos

Empezó la semana más especial de todas para el fútbol rosarino.
El duelo de “canallas” y “leprosos” será el sábado a las 17.30, en el “Gigante” de Arroyito. Ambos vienen de empatar en la fecha previa, pero en diferentes contextos. Holan puso todo ante Riestra y la igualdad dejó un sabor amargo. Fabbiani armó una formación suplente y salió ileso de Florencio Varela
Empezó la semana más especial de todas para el fútbol rosarino.
El calendario marca que son los días previos al clásico de la ciudad, que se disputará este sábado a las 17.30 en el “Gigante” de Arroyito. Ambos empataron sus partidos previos, aunque con sensaciones diferentes. Central puso lo mejor que tiene el sábado de local ante Deportivo Riestra y terminó con las manos casi vacías.
Newell’s, en cambio, presentó una formación suplente este domingo frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela y salió ileso, con un empate de los que suman. Con la gran mayoría de los jugadores a disposición, “canallas” y “leprosos” ya se pusieron en marcha para llegar de la mejor manera al partido que nadie quiere perder y que todos quieren ganar en Rosario.
Los hinchas de Central se fueron masticando bronca el sábado a la noche, después del empate con sabor a poco frente a Deportivo Riestra. La tarde había arrancado perfecta con el cabezazo demoledor de Alejo Véliz y parecía que los dirigidos por Ariel Holan iban a celebrar una victoria importante justo antes del clásico. Pero el dudoso penal que el árbitro Falcón Pérez pitó a favor del “Guapo” sobre el final del encuentro, arruinó el festejo “auriazul".
A decir verdad, Central no convenció desde el funcionamiento. Es cierto que abrió el partido muy rápido y después confió en su habitual solidez defensiva, pero en el fútbol argentino un gol es muy poca diferencia y Riestra se lo hizo pagar. Además, se sabe que ante ese rival no hay margen para la relajación porque cualquier toque en el área puede terminar en penal. Y así sucedió frente a la casi imperceptible sujeción de Elordi a Obredor, que el “Sultán” Herrera cambió por el gol del empate.
Pero Central no puede quedarse con eso y debe pensar en los aspectos a mejorar de cara al choque con su eterno rival. La columna vertebral del equipo, integrada por Quintana, Ibarra y Véliz, funcionó muy bien. Pero al equipo de Holan le sigue faltando juego periférico, rompimiento por las bandas e imaginación para filtrar pases. Toda esa tarea no debe recaer en Di María, que hace lo que puede.
La mala noticia es la lesión del joven defensor Juan Giménez, al que se trabó la rodilla y debió dejar el campo de juego. Se aguardan los resultados de los estudios, pero podría ser una lesión grave. Lo bueno es que por él ingresó Juan Cruz Komar y lo hizo de manera impecable, a tal punto que terminó siendo una de las figuras junto con Ibarra y Véliz. De todos modos, Holan espera contar para el sábado con el uruguayo Facundo Mallo, que fue preservado ante Riestra.
El técnico de Newell’s trazó una planificación y la llevó a cabo, por ahora con buenos resultados. La estrategia arrancó el miércoles de la semana pasada, en Salta, donde el Cristian Fabbiani puso a todos sus titulares para eliminar a Atlético Tucumán en un partidazo muy intenso y avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina, que ahora pasó a ser el gran objetivo de la “Lepra” en el semestre. Esa misma noche, el “Ogro” avisó que ante Defensa y Justicia iban a jugar “todos suplentes”.
Fabbiani cumplió con su anticipo y paró una formación completamente alternativa este domingo a la tarde en Florencio Varela. El gol “rojinegro” que abrió el partido es toda una muestra de ese plan ideado por el DT: córner ejecutado por Gaspar Iñíguez, casi un ex jugador que el “Ogro” recuperó para Newell’s, y cabezazo goleador del colombiano Jherson Mosquera, un futbolista que ya casi nadie recordaba que seguía en el club después de su sanción por dóping positivo.
“Para mí, el partido de hoy fue como una práctica, porque puse jugadores que casi nunca habían jugado juntos. Y la verdad que la práctica salió perfecta, Defensa casi no nos pateó al arco. Estoy contento por ellos, porque me respondieron y me demostraron que están bien cuando los necesito”, describió Fabbiani después del empate en Florencio Varela. Otro dato que dejó la particular formación que puso el “Ogro”, fue que Jerónimo Gómez Mattar, de tan solo 17 años, se convirtió en el jugador más joven de toda la historia de Newell’s en llevar la cinta de capitán.
En cancha de Central, Fabbiani volverá a poner a todos sus titulares. Y hará el intento de tener disponible a Darío “Pipa” Benedetto, que todavía no pudo debutar por lesión. “No veo por qué tiene que ser una semana difícil. Yo la veo como la semana más linda. Al clásico no hay que vivirlo con presión, hay que jugarlo con todo, pero sin presión”, consideró el “Ogro” sobre estos días previos a su primer clásico rosarino como entrenador.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.