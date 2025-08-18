Ambos necesitan ganar

Comenzó la semana del clásico rosarino: Central y Newell’s preparan equipos

El duelo de “canallas” y “leprosos” será el sábado a las 17.30, en el “Gigante” de Arroyito. Ambos vienen de empatar en la fecha previa, pero en diferentes contextos. Holan puso todo ante Riestra y la igualdad dejó un sabor amargo. Fabbiani armó una formación suplente y salió ileso de Florencio Varela