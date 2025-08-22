Central y Newell’s vuelven a acelerar el pulso de Rosario con un nuevo clásico
Los de Cristian Fabbiani necesitan cortar la racha adversa en clásicos y vienen de resultados positivos. Se enfrentan Di María y Banega, dos viejos amigos de la selección. El estadio estará colmado y habrá un fuerte operativo de seguridad en toda la ciudad

“Canallas” y “leprosos” chocarán este sábado desde las 17.30 en el “Gigante” de Arroyito, por la sexta fecha del Torneo Clausura. Los dirigidos por Ariel Holan están obligados a buscar el triunfo por ser locales y para no alejarse de los primeros lugares de la tabla. Los de Cristian Fabbiani necesitan cortar la racha adversa en clásicos y vienen de resultados positivos. Se enfrentan Di María y Banega, dos viejos amigos de la selección. El estadio estará colmado y habrá un fuerte operativo de seguridad en toda la ciudad
Será un sábado de súper acción en Rosario, recordando a aquellas jornadas de décadas atrás, cuando las películas de cowboys, de espionaje o de persecuciones infinitas, congregaban frente al televisor a familias enteras que no se movían de sus sillas hasta el final. En este caso, los protagonistas de la historia serán Central y Newell’s, en una nueva edición del pasional y muchas veces desquiciado clásico del fútbol rosarino.
¿Qué tendrá de especial este nuevo derby de la ciudad? Que lo volverá a jugar Ángel Di María, después de muchos años en Europa siguiendo el partido con la camiseta puesta a miles de kilómetros por televisión. Del otro lado estará Ever Banega, otro futbolista de categoría internacional y de gran amistad con “Fideo” de sus años compartidos en la selección.

Ariel Holan, que hasta acá dirigió un solo clásico y lo ganó, se expondrá al juego táctico y estratégico con el “Ogro” Fabbiani, que jugó un derby en la cancha de Newell’s en el año 2008 y también pudo cantar victoria. Después, lo de siempre: el miedo a perderlo, la ilusión de ganarlo, los nervios y la ansiedad previa, la pasión en su máxima expresión. Y un operativo de seguridad que intentará no dejar cabos sueltos en toda la geografía rosarina.
En lo estrictamente futbolístico, es difícil asegurar cuál de los dos llega mejor a este partido de la sexta fecha del Torneo Clausura. Central está mejor en las tablas, tanto en la del certamen actual -integran zonas diferentes- como en la anual que define la clasificación a las copas.
Pero Newell’s viene de clasificar a cuartos de final de la Copa Argentina jugando un muy buen partido ante Atlético Tucumán y viene de sacar un buen punto en cancha de Defensa y Justicia con una formación netamente suplente. El “Canalla” tiene más jerarquía individual en su plantel y la “Lepra” suple la falta de variantes con la entrega y el sacrificio que destila su entrenador. En un escenario previo de paridad, el clásico se puede definir por detalles o por imponderables.
Central está “angelado”
Basta con observar las estadísticas de los últimos 12 años para ratificar que Rosario Central ha sido el dueño del clásico rosarino desde su regreso a primera división. A tal punto que hoy le lleva 20 partidos a su eterno rival. Antes del año 2013, los números eran parejos, pero en la última década y chirola, los “canallas” construyeron una racha tan contundente como imprevisible. En todo ese período se jugaron 22 clásicos oficiales: Central ganó 14, empataron 6 veces y Newell’s apenas pudo quedarse con dos victorias, ambas de visitante. Realmente demoledor.

Por esos números que hoy representan la mayor diferencia histórica, porque jugará de local con toda su gente, por la vuelta de Di María y porque cuenta con un plantel de jerarquía que se armó para pelear por objetivos trascendentes, Central está obligado a buscar el triunfo en este clásico. La cuestión es de qué forma intentará hacerlo el técnico Ariel Holan, que en estos primeros partidos del segundo semestre no pudo encontrarle la vuelta al juego colectivo de su equipo.
En lo que va del campeonato, Central ha estado sólido en defensa -solo recibió dos goles en cinco partidos- y combativo en la mitad de la cancha. Pero le costó muchísimo generar juego ofensivo y mucho más convertir en el arco contrario. Marcó solo tres tantos: dos de penal, ejecutados con maestría por Di María, y uno de cabeza, firmado por Alejo Véliz. No perdió, pero solo pudo rescatar un triunfo, que fue de visitante en cancha de Lanús. En el “Gigante”, donde se juega el clásico este sábado, todavía no pudo festejar.
En cuanto al equipo titular que pondrá Holan, no se esperan grandes sorpresas. Volverá Facundo Mallo por el lesionado Juan Giménez en la zaga central y si el uruguayo no está del todo recuperado de sus problemas físicos, entrará Juan Cruz Komar para hacer dupla con Carlos Quintana. En el ataque, la duda podría pasar por la inclusión o no de Jaminton Campaz, de flojo presente, o de Enzo Copetti junto a Véliz, para jugar con dos “tanques” que presionen a los centrales “leprosos”.
Con la ferocidad de un “Ogro”
Desde que Cristian Fabbiani asumió la conducción táctica de Newell’s, casualmente tras la salida de Mariano Soso luego de haber perdido de local contra el eterno rival, el “Ogro” se puso como uno de sus grandes objetivos devolverle a los hinchas “leprosos” la alegría de ganar el clásico de la ciudad. Es un desafío que viene construyendo a base de un mensaje de sacrificio, de entrega y de convencimiento de que esta vez sí se puede cortar la racha adversa. Fabbiani intenta absorber toda la presión para liberar a sus jugadores en la búsqueda de la victoria en un partido grande, como sucedió en el campeonato pasado ante Boca o en los recientes cruces de Copa Argentina.
Newell’s llega a este clásico con el ánimo fortalecido. Haber accedido a los cuartos de final de la Copa Argentina, en un buen partido frente al duro Atlético Tucumán, fue el golpe de efecto que el plantel necesitaba para convencerse de que puede ir por metas importantes. Y el empate que sacó frente a Defensa y Justicia con una formación ciento por ciento suplente, también fue una señal positiva. Además, el equipo se reconcilió con la gente, que el jueves colmó el “Coloso” en un nuevo “Banderazo” y mostró toda su ilusión.

Sobre la formación que presentará el “Ogro” este sábado en cancha de Central, es obvio que volverán todos los titulares que jugaron en Salta frente a Atlético Tucumán y que descansaron el domingo cuando Newell’s visitó Florencio Varela. Hay dos incógnitas: con quién reemplazará Fabbiani a Luca Regiardo, el volante de contención que está suspendido, y si Darío Benedetto estará finalmente a disposición al menos para ocupar un lugar en el banco de suplentes.
“Fatu”, “Cocoliso” y la Policía
En el marco de las conferencias de prensa que la Liga Profesional arma en la previa de los clásicos, el arquero “canalla” Jorge “Fatura” Broun y el delantero “leproso” Carlos “Cocoliso” González, se juntaron para hablar con la prensa. Ambos coincidieron en que será un partido “parejo” y que en la previa “no hay favoritos” a quedarse con esta nueva edición del clásico de Rosario.
“Trataremos de hacer nuestro mejor juego con el empuje que siempre nos da nuestra gente”, dijo Broun, que ya tiene muchísima experiencia en este tipo de partidos. “Será un partido en el que tendremos que estar concentrados al máximo y jugarlo con mucha intensidad, como se juegan los clásicos”, replicó “Charly” González, que viene de marcar el gol de la clasificación a cuartos en la Copa Argentina.

En cuanto al operativo policial, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe adelantó que habrá 580 efectivos involucrados en el clásico de este sábado a la tarde. Pero no solo estarán ubicados en el “Gigante” de Arroyito y sus alrededores, sino que también se desplegarán en las adyacencias de la cancha de Newell’s y en otros puntos de la ciudad que podría resultar conflictivos. Como siempre, todos en Rosario esperan que al día siguiente el clásico solo ocupe las páginas de las noticias deportivas y no las policiales.
