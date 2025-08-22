LPF

Central y Newell’s vuelven a acelerar el pulso de Rosario con un nuevo clásico

Los de Cristian Fabbiani necesitan cortar la racha adversa en clásicos y vienen de resultados positivos. Se enfrentan Di María y Banega, dos viejos amigos de la selección. El estadio estará colmado y habrá un fuerte operativo de seguridad en toda la ciudad