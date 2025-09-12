#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico del tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 11º y la máxima sería de 24°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones durante la jornada

Se sostiene una leve nubosidad. Crédito: Luis Cetraro
 9:14
Por: 

Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Mirá tambiénUna muestra fotográfica revive la experiencia de los veteranos de Malvinas en Santa Fe

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, con leve nubosidad en la noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 11° y la máxima sería de 24º, bajando a 19° en horas de la noche.

Se sostiene una leve nubosidad. Crédito: Flavio RainaSe sostiene una leve nubosidad. Crédito: Flavio Raina

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 73%, la presión de 1020.1 hPa, viento este a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El sábado espera una mínima de 8° y una máxima de 24°. Con cielo mayormente cubierto durante toda la jornada.
  • Luego, el domingo tendrá una mínima de 11° y una máxima de 25°. La jornada se presenta durante toda su extensión con cielo parcialmente cubierto.
  • Finalmente, el domingo se espera con completamente nublado durante toda la jornada. Respecto a temperatura, la mínima será de 11° y la máxima de 24°.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro