Memoria viva

Una muestra fotográfica revive la experiencia de los veteranos de Malvinas en Santa Fe

La Agrupación 2 de Abril inauguró una exposición itinerante con registros inéditos de la Guerra de Malvinas. Fotografías tomadas en bases patagónicas y recuerdos de quienes combatieron buscan mantener viva la memoria en escuelas e instituciones.