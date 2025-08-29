Los 53 santafesinos caídos en Malvinas como presidentes honorarios
Fue a propuesta de Fandos (LLA). Minuto de silencio y la nómina, por departamento, al poner en marcha la sesión donde, entre otros temas, será incluido en el texto futuro de la Carta Magna la reivindicación de Malvinas.
Desde la Secretaría Parlamentaria se leyó la lista completa de caídos por departamento. Foto: Gentileza
Los 53 santafesinos caídos en Malvinas en 1982 fueron elegidos como presidentes honorarios de la séptima reunión plenaria de la Convención Reformada que este viernes tiene en agenda once dictámenes de mayoría, entre ellos dos sin objeciones, como la inclusión del tema Malvinas en la Carta Magna.
La propuesta de la presidencia honoraria la hizo Néstor Fandos (La Libertad Avanza), votada por unanimidad a la que siguieron varios discursos sobre el significado histórico de Malvinas.
Michlig ofreció un minuto de silencio. Foto: Flavio Raina
El presidente de la Convención, Felipe Michlig, propuso un minuto de silencio tras lo cual desde la secretaría parlamentaria se leyó la nómina, por departamento, de los caídos en 1982. A la que le siguió un cerrado y emocionado aplauso del pleno.
Luego fue el turno de las ponencias, iniciada por Juan Domingo Argañaraz (Somos Vida y Libertad) quien leyó un texto que le solicitó a un ex combatiente rafaelino y luego una mirada histórica de su compañero de bancada, Emiliano Peralta.
Fandos señaló que la inclusión de Malvinas servirá para las próximas generaciones de santafesinos. Desde Más para Santa Fe, Facundo Olivera también valoró la inclusión del tema para el futuro pero advirtió el mandato constitucional de 1994. “Hablar de Malvinas es hablar de soberanía política”, admitió el justicialista. “Acto de soberanía y de memoria” dijo su par de bancada, Alcides Calvo.
Raúl Gramajo hizo un especial reconocimiento a un compañero del Liceo Militar General Paz, Castillo quien cayó en combate.
El socialista Pablo Farías reivindicó que Malvinas es el primer tema votado por unanimidad en la reforma constitucional. “Debemos tener conciencia que nuestro territorio está ocupado y por eso es central que Malvinas esté en el sistema educativo”, añadió. Daina Gallo Ambrosis (Unidos) valorizó la manda de que en las escuelas sea tema del sistema y valoró el material que tiene el sistema santafesino elaborado por el ministerio de Educación.
“La causa Malvinas atraviesa nuestra generación. Somos generación Malvinas porque cambió nuestra cultura” marcó Marcelo Lewandowski (Activemos). El senador nacional no dejó de mencionar a los que fallecieron después de la guerra por las heridas o bien por el olvido.
La Convención Reformadora, durante el homenaje a los caídos de Malvinas. Foto: Gentileza
Elisabet Vidal (LLA) leyó un documento realizado por alumnos de la escuela Itatí de nuestra ciudad sobre el significado de las islas. “Celebro el reconocimiento en la Constitución” agregó Nicolás Mayoraz, jefe de bancada que pidió además que la versión taquigráfica sea enviada a Cancillería.
Rubén Pirola, jefe de Más para Santa Fe, dijo que Malvinas emociona y sensibiliza y relató la trayectoria de los tres héroes del dpto Las Colonias al que representa. “Somos uno todos los argentinos y Malvinas nos une” , agregó.
El cierre estuvo a cargo de Fabián Bastia (Unidos) que calificó como trascendente la decisión de la Convención. No obstante recordó el largo camino pos guerra para que la sociedad reconociera a ex combatientes y en especial a Rubén Rada y Adolfo Schweighofer. El jefe de la bancada de Unidos hizo votos para que Malvinas sirva para buscar puntos de coincidencia para el diálogo político.
En tanto, el texto con la firma de todos los bloques que se incorpora a la Constitución señala:
“La Provincia ratifica de manera irrenunciable la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, los espacios marítimos e insulares correspondientes, su proyección antártica y su plataforma continental, por ser parte integrante del territorio nacional”.
El segundo párrafo marca que “la recuperación de esos territorios, la restitución de la Integridad territorial, el ejercicio pleno de la soberanía y el respeto del modo de vida de sus habitantes, conforme a los principios del derecho internacional, constituyen objetivos permanentes e irrenunciables”.
Difusión
Durante el homenaje a los caídos en Malvinas y a instancias de tres convencionales, se acordó enviar copia de la resolución y de la versión taquigráfica a distintas instancias. Así Nicolás Mayoraz solicitó que vía Cancillería se envíe copia al Comité de Descolonización de ONU. Rubén Pirola, en tanto, mocionó enviar la copia a los 53 familiares de los homenajeados y Juan Domingo Argañaraz a los distintos centros de ex combatientes de la provincia.
