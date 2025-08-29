Séptimo plenario de la Convención

Los 53 santafesinos caídos en Malvinas como presidentes honorarios

Fue a propuesta de Fandos (LLA). Minuto de silencio y la nómina, por departamento, al poner en marcha la sesión donde, entre otros temas, será incluido en el texto futuro de la Carta Magna la reivindicación de Malvinas.