La Comisión Redactora anticipa la discusión por los tributos municipales
Debate de fondo y de forma sobre la Constitución y los tributos que podrán (o no) crear las municipalidades bajo otro régimen sin tutela provincial. La mayoría formada por Unidos y Más para Santa Fe plantea cambiar un dictamen que lo regula.
La convención avanza con los cambios en la Constitución provincial.
¿Cuán libres en sus decisiones de políticas tributarias serán las municipalidades en el nuevo régimen de autonomía que adoptará Santa Fe? A esa pregunta responde el debate que al mediodía del 29 de agosto -unas horas antes de que sesione el plenario de 69 convencionales- se destacó en la Comisión Redactora, que trabajó en forma paralela con la de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana.
Conviene explicar primero la cuestión de fondo, luego la de forma, metodológica o de interpretación del Reglamento de la Convención que reforma parcialmente la Constitución.
En cuanto a lo sustancial, la mayoría en las dos comisiones de Unidos para Cambiar Santa Fe y de Más para Santa Fe, el primero del oficialismo y el segundo de la oposición peronista, acordaron quitar un párrafo de un dictamen a corregir en la Redactora que le ponía límites a la autonomía municipal. Se trata de un texto que obligaba a que toda nueva tasa municipal deba destinarse a la prestación efectiva de un nuevo servicio, lo que cuestionaban intendentes y presidentes comunales, tanto del radicalismo, el socialismo y el Pro, como del Justicialismo.
En el debate de la Redactora quedó claro que por el contrario el ala de Activemos que lidera Marcelo Lewandowski, al igual que La Libertad Avanza, quieren una fuerte regulación que le ponga límites a la autonomía en ese aspecto: el tributario. En ambos sectores, temen que los gobiernos locales bajo ese nuevo régimen que les da más atribuciones puedan cobrar más tasas y contribuciones sin contraprestaciones. Para el oficialismo de Unidos y la representación del PJ de Más para Santa Fe, basta con la enunciación de los principios tributarios de la Constitución que ciertamente en sus definiciones buscan cierto orden en los impuestos que puedan crearse tanto a nivel provincial como municipal.
El debate también incluyó los procedimientos, las formas o los alcances del reglamento. Esta vez, LLA reclamó a los demás bloques que la Comisión Redactora no pueda apartarse de las correcciones formales o del lenguaje y advirtió que suprimir todo un concepto requería de una modificación en otra instancia, la del debate definitivo en las sesiones de todos los convencionales (convocada para las 14).
Fabián Bastia aceptó que lo más conveniente será que la modificación se haga en la sesión. Foto: Gentileza
En un sentido parecido, se expresaron desde el sector justicialista representado por Activemos. No tanto por lo metodológico sino porque había un acuerdo político en la Comisión de Funcionamiento del Estado para que un párrafo dedicado a los tributos, mediante la palabra “tasas”. En un momento de un álgido debate la muy activa convencional María Eugenia Martínez Fernández advirtió: “en ese dictamen está mi firma, y acá se busca cambiarlo sin haberme consultado”. Ante ese argumentos, desde Unidos hubo un pedido de disculpas y una sucesión de argumentos favorables a una “verdadera” autonomía municipal sin ese límite que “ya está” presente en otros principios tributarios generales.
La cuestión en ese ámbito se resolvió con una intervención del jefe del bloque de Unidos en la Convención, Fabián Bastia, que aceptó que lo más conveniente será que la modificación (quitar todo un párrafo de un dictamen firmado por unanimidad) deberá hacerse en la sesión, seguramente con una mayoría más ajustada que reúna solo a Unidos y Más para Santa Fe.
