Reforma constitucional

Rodenas: “Que la nueva Constitución declare la Caja de Jubilaciones intransferible es un triunfo de los trabajadores y jubilados”

Alejandra Rodenas celebró la incorporación del carácter intransferible de la Caja de Jubilaciones a la nueva Constitución provincial. “Es un logro histórico de los trabajadores”, afirmó.