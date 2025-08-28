Rodenas: “Que la nueva Constitución declare la Caja de Jubilaciones intransferible es un triunfo de los trabajadores y jubilados”

Tras el anuncio de que la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe reconocerá de manera expresa el carácter intransferible de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, la convencional Alejandra Rodenas destacó el valor de este avance y lo calificó como “un logro histórico de los trabajadores y trabajadoras santafesinas”.
“La Caja es un patrimonio colectivo, construido con el esfuerzo de generaciones de empleados públicos y jubilados. Allí están los aportes de nuestros docentes, de las y los trabajadores de la salud, de la seguridad, de la administración pública y de cada sector que sostiene el funcionamiento del Estado. Hoy podemos celebrar que esa conquista queda blindada en la Constitución”, expresó la presidenta de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías.
Rodenas subrayó que esta definición “asegura los derechos adquiridos, protege a los actuales jubilados, a los trabajadores activos y a las generaciones que vienen” y remarcó: “Defender la Caja fue siempre defender a Santa Fe y su autonomía. Haberlo logrado es fruto de la unidad y de una lucha colectiva que trasciende a los sectores políticos”.
En ese sentido, reconoció el papel de los gremios y sindicatos provinciales: “Este resultado no hubiera sido posible sin la voz organizada de los trabajadores, que durante años sostuvieron el reclamo en las calles y en las mesas de diálogo. Son ellos los verdaderos protagonistas de esta conquista”.
Finalmente, la dirigente resaltó el valor simbólico y político de la medida: “Con la intransferibilidad en la Constitución, la Caja ya no podrá ser utilizada como moneda de cambio en acuerdos fiscales. Este es un triunfo del pueblo trabajador de la provincia y un paso fundamental en la defensa de nuestra soberanía”.
