Rodenas no dejó escapar la coincidencia

Fue pura casualidad pero el miércoles, la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Convención Reformadora tras uno de los tantos cuartos intermedios, ingresó un dictamen de amplia mayoría con las medidas de acción positiva donde el punto "e" afirma: "la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, promoviendo los apoyos y ajustes razonables, con enfoque de diseño universal y accesibilidad".
La lectura del dictamen se dio a los pocos minutos de que la Cámara de Diputados de la Nación rechazara el veto del presidente a una norma sobre emergencia en discapacidad.
La presidenta de la Comisión, la justicialista Alejandra Rodenas, no dejó pasar la oportunidad y valoró que mientras el Congreso resiste un ajuste impulsado por la Nación en un área tan sensible como la discapacidad, en Santa Fe se amplían derechos. Hubo algún aplauso pero también enojo de los convencionales de la Libertad Avanza. (Y todavía no se habían conocido los audios del ex abogado del presidente y ahora despedido director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo sobre coimas en el gobierno nación
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.