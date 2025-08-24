#HOY:

Rodenas no dejó escapar la coincidencia

Alejandra Rodenas, ex vicegobernadora de Santa Fe, diputada provincial y convencional reformadora, observó que mientas a nivel nacional se confirma la ley de emergencia en discapacidad en Santa Fe su convención amplía derechos para su inclusión. Créditos: Manuel Fabatía
 11:19

Fue pura casualidad pero el miércoles, la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Convención Reformadora tras uno de los tantos cuartos intermedios, ingresó un dictamen de amplia mayoría con las medidas de acción positiva donde el punto "e" afirma: "la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, promoviendo los apoyos y ajustes razonables, con enfoque de diseño universal y accesibilidad".

La lectura del dictamen se dio a los pocos minutos de que la Cámara de Diputados de la Nación rechazara el veto del presidente a una norma sobre emergencia en discapacidad.

La presidenta de la Comisión, la justicialista Alejandra Rodenas, no dejó pasar la oportunidad y valoró que mientras el Congreso resiste un ajuste impulsado por la Nación en un área tan sensible como la discapacidad, en Santa Fe se amplían derechos. Hubo algún aplauso pero también enojo de los convencionales de la Libertad Avanza. (Y todavía no se habían conocido los audios del ex abogado del presidente y ahora despedido director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo sobre coimas en el gobierno nación

