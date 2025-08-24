El recuerdo de Sylvestre Begnis

La última reunión plenaria de la Convención Reformadora tuvo como presidente honorario al dos veces gobernador Carlos Sylvestre Begnis (1903-1980) a moción del convencional Ariel Sclafani, presidente del bloque Frente de la Esperanza (Fe) quien en su discurso recordó la decisión política de Santa Fe y Entre Ríos para la construcción del Túnel Subfluvial junto a su par entrerriano, Raúl Uranga.
A un gobierno de facto, encabezado por Juan Carlos Onganía, y gobernadores de facto en ambas orillas le correspondió la inauguración del Túnel con el nombre de Hernandarias, el conquistador español Hernando Arias de Saavedra, pero luego ya en democracia ambas provincias acordaron que llevara los nombres de los gobernadores Silvestre Begnis y Uranga. Fue un proceso largo que comenzó a poco de la muerte del también médico cirujano en la década del '80, cuando -según cuenta el ex gobernador Víctor Félix Reviglio- comenzó a pensarse en ese justo homenaje que finalmente concretó Jorge Obeid en 2001. Obviamente, la decisión fue en conjunto con el gobierno entrerriano.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.