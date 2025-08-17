¿Carta magna o astral?

Esta semana, la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Convención Reformadora contó con un episodio risueño. Alejandra Rodenas elogió el acuerdo que hubo entre sus integrantes de los distintos bloques e interpretó: "los astros están alineados".
De inmediato, la ex vicegobernadora y diputada provincial, hoy convencional y presidenta de esa comisión, explicó ante las miradas de sorpresa de los demás: "Para los que creen en la astrología, hasta ayer estaba Mercurio retrógrado, o sea, estaba mercurio girando para atrás" y acotó que ahora sí había "un buen día porque evidentemente los astros se han alineado", bromeó.
