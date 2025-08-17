#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Convención y reelección

"Yo tengo fe"

Emiliano Peralta sorprendió al hablar de una posible candidatura a gobernador en el futuro.

Emiliano Peralta.
 10:53

El convencional Emiliano Peralta (Somos Vida y Libertad) corrigió la apreciación de su par Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) quien en la última reunión plenaria había señalado que ya Unidos logró el dictamen que pretendía, el de la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro. El propio mandatario le hacía señas de que en todo caso necesitaba los votos de la ciudadanía si se habilita esa posibilidad.

El norteño Peralta lo aclaró cuando le tocó intervenir en el plenario para marcar que en caso de que lo habilite la Constitución después debe tener el acompañamiento de la voluntad ciudadana. "Yo me tengo fe para esa elección", añadió para sorpresa de muchos que lo tomaron como un pre lanzamiento a la Casa Gris.

#TEMAS:
Reforma Constitucional en Santa Fe
Convención Constituyente
Santa Fe
Nicolás Mayoraz
Emiliano Peralta
