"Yo tengo fe"

El convencional Emiliano Peralta (Somos Vida y Libertad) corrigió la apreciación de su par Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) quien en la última reunión plenaria había señalado que ya Unidos logró el dictamen que pretendía, el de la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro. El propio mandatario le hacía señas de que en todo caso necesitaba los votos de la ciudadanía si se habilita esa posibilidad.
