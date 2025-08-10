#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Movimientos políticos desde el Congreso

Mudanza en pleno mandato

El diputado Esteban Paulón planea trasladar su base política a Buenos Aires para enfrentar al gobierno nacional en temas de diversidad sexual.

Paulón planea instalarse en CABA para reforzar su agenda en defensa de la diversidad sexual.
 10:01

El diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón, que asumió su actual mandato el 10 de diciembre de 2023 y concluirá su representación en 2027 anunció sin embargo que su proyecto político personal es mudarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde allí oponerse a los ataques del gobierno nacional contra las personas según su sexualidad. El legislador socialista tiene aún por delante más de dos años en el Congreso en nombre de los votantes santafesinos pero ha comenzado a pensar (y trabajar) con movimientos porteños que defienden las libertades sexuales.

A propósito de mandatos y curiosidades, también llama la atención que en La Libertad Avanza se piense en la posibilidad de que Romina Diez encabece la lista de diputados nacionales por el oficialismo nacional, aunque -como Paulón- todavía tenga por completar otros dos años en su banca, hasta el 9 de octubre de 2027.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Esteban Paulón
Cámara de Diputados de la Nación
Buenos Aires
Romina Diez Villagra
Filtrado
Edición Impresa

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro