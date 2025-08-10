Mudanza en pleno mandato

El diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón, que asumió su actual mandato el 10 de diciembre de 2023 y concluirá su representación en 2027 anunció sin embargo que su proyecto político personal es mudarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde allí oponerse a los ataques del gobierno nacional contra las personas según su sexualidad. El legislador socialista tiene aún por delante más de dos años en el Congreso en nombre de los votantes santafesinos pero ha comenzado a pensar (y trabajar) con movimientos porteños que defienden las libertades sexuales.
