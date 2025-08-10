Todo sea por el Pirata

El primer sábado de agosto, el Gigante de Arroyito fue el escenario del cotejo entre Independiente y Belgrano de Córdoba por Copa Argentina y significó la continuidad del Pirata en el torneo tras el triunfo por 2 a 0.
En un palco del Gigante de Arroyito, autoridades de seguridad de tres jurisdicciones compartieron el partido, con el ministro cordobés alentando sin parar a Belgrano.
El primer sábado de agosto, el Gigante de Arroyito fue el escenario del cotejo entre Independiente y Belgrano de Córdoba por Copa Argentina y significó la continuidad del Pirata en el torneo tras el triunfo por 2 a 0.
Uno de los palcos del estadio fue para autoridades de seguridad tanto de Nación como de nuestra provincia y la vecina Córdoba. Claro, la particularidad fue que el ministro cordobés de Seguridad, Juan Pablo Quinteros es uno de fanáticos de la Celeste.
Quinteros compartió el palco con su par santafesino, Pablo Cococcioni; el secretario de Seguridad de la Nación, Federico Angelini y la titular del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Lucía Masneri. Claro, los santafesinos no son fanáticos del fútbol y Cococcioni comenta que las pocas veces que asistió a un estadio fue por el tema seguridad. Angelini, en tanto, es conocido simpatizante de Newells.
En los hechos, los tres acompañaron a Quinteros quien alentó permanentemente al Pirata y tras el primer gol -por cábala- impidió que sus compañeros de palco cambiaran de lugar.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.