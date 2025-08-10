Firmando papeles

El diputado socialista Pablo Farías fue confirmado como candidato a diputado nacional por el frente Provincias Unidas que lleva en primer lugar a Gisela Scaglia. El Partido Socialista terminó comunicando el nombre de Farías en las primeras horas del jueves, momento en que el santafesino se encontraba en La Plata.
Es que Farías está terminando su tarea como interventor del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires y el jueves debió ir a La Plata a firmar la integración de la alianza Soberanía Popular en esa provincia. Además del PS la forman en la provincia más habitada del país Unión Cívica Radical, Hacemos, Democracia Cristiana, Nuevo País y Tercera Posición.
El socialismo ya fue a las urnas en provincia de Buenos Aires para dirimir sus autoridades pero pendientes aún algunas impugnaciones no asumieron las autoridades y Farías en su rol de interventor debió firmar la respectiva documentación. Incluso, esa tarea, le impidió asistir a la reunión de la Convención Reformadora.
