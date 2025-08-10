Vices en Peyrano

La localidad de Peyrano, en el departamento Constitución, tuvo el festejo de sus 134 años de vida con la presencia de las vicegobernadoras de Santa Fe, Gisela Scaglia, y de Córdoba, Myrian Prunotto, además del senador Germán Giacomino; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y las autoridades comunales.
Peyrano está a 45 km de Pergamino, en pcia de Buenos Aires; a 50 de Rosario y a unos kilómetros más de la provincia de Córdoba.
Scaglia fue a los festejos que incluyeron la inauguración de la nueva sala del museo comunal y en su discurso valoró la presencia de su par cordobesa quien es descendiente del primer presidente comunal de Peyrano. "Fue muy lindo compartir este día con Myrian, que tiene una historia familiar tan cercana a este pueblo. Santa Fe y Córdoba tienen una historia en común, pero también sueños, proyectos y desafíos que nos unen. La Región Centro es una gran oportunidad para seguir trabajando juntos", dijo la galvense.
La vice además agradeció especialmente a Marta y Norma Pisano, hijas del artista Luis José Pisano, por la donación de más de 200 obras y por haber hecho posible la construcción de la nueva sala del museo en esa localidad.
El Museo Comunal de Peyrano, inaugurado en 1991, se destaca por su trabajo sostenido y por albergar colecciones históricas, archivos de familias fundadoras y piezas del siglo XIX y XX. La nueva sala fue construida especialmente para albergar las obras donadas por Marta y Norma Pisano, junto con los fondos necesarios para su realización.
