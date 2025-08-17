"No esperen chistes"

En la audiencia pública del pasado miércoles en el Concejo Municipal de Santa Fe subió a exponer Guillermo Francella y a muchos sorprendió el nombre. El actual intendente de Casilda, homónimo del actor que esta semana estrenó "Homo Argentum", subió al atril y aclaró que "no esperen salidas graciosas" cansado de aclarar que no tiene parentesco alguno con el popular hombre del espectáculo.
