"No esperen chistes"

El intendente de Casilda, homónimo de Francella, habló en el Concejo y aclaró malentendidos.

Francella ríe pero no hace reír. El intendente de Casilda no tiene parentezco con el actor. Créditos: Mirador
 10:59

En la audiencia pública del pasado miércoles en el Concejo Municipal de Santa Fe subió a exponer Guillermo Francella y a muchos sorprendió el nombre. El actual intendente de Casilda, homónimo del actor que esta semana estrenó "Homo Argentum", subió al atril y aclaró que "no esperen salidas graciosas" cansado de aclarar que no tiene parentesco alguno con el popular hombre del espectáculo.

Francella eligió exponer en la audiencia de esta capital más allá de que antes hubo otra en Rosario. En su alocución presentó los puntos de vista que Casilda reclama estén incluidos en la autonomía municipal.

