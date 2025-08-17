Mate sabalero

La reciente asamblea provincial de Amsafe que concluyó con el categórico rechazo a la oferta salarial realizada por el gobierno santafesino en el marco de la paritaria fue presidida, como es costumbre, por Rodrigo Alonso, el secretario general.
En la mesa de conducción de Amsafe apareció un termo con el escudo de Colón que generó miradas.
La sorpresa fue el termo que en la cabecera estaba para la ronda de mate. Es que el termo tenía una calcamonía muy nítida de Colón y provocó algunas miradas no amistosas de dirigentes docentes que simpatizan con Unión e incluso de aquellos que tienen el corazón en Central o en Newells.
