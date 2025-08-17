#HOY:

Basile, sin grieta

El funcionario reunió a ex jugadores de Colón y Unión en un programa de apoyo a clubes barriales.

Basile, Marini y Rosales, sin grietas entre el Tate y Sabalero
 11:05

Con apellido muy ligado al fútbol, Sergio Basile reunió a dos futbolistas vinculados a Unión y a Colón para llevar adelante un programa para llegar con herramientas a los clubes barriales, para ayudar al mantenimiento de las institucionales y a la formación de los chicos que concurren a hacer deportes y especialmente al deporte más popular del país.

El ex Colón, Adrián Chupete Marini, y el ex Unión Paulo Rosales se sumaron a la propuesta del actual funcionario del ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y desde diciembre, concejal de la ciudad capital. "Son dos cracks que nos van a ayudar mucho en los clubes" se entusiasmó Basile.

