Basile, sin grieta

Con apellido muy ligado al fútbol, Sergio Basile reunió a dos futbolistas vinculados a Unión y a Colón para llevar adelante un programa para llegar con herramientas a los clubes barriales, para ayudar al mantenimiento de las institucionales y a la formación de los chicos que concurren a hacer deportes y especialmente al deporte más popular del país.
