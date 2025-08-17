#HOY:

La Libertad Avanza presentó un dictamen en minoría y se retiró de la comisión en el Senado.

Rodrigo Borla preside la comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo de la convención.
 11:13

"Somos los primeros en presentar un dictamen", bromearon desde el bloque de La Libertad Avanza en la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo cuando esa fuerza anunció que no buscaría consensuar sus posiciones con las de los demás bloques y, acto seguido, se retiró del recinto del Senado donde se reunió la comisión que preside el radical Rodrigo Borla.

La decisión de los libertarios de presentar su texto en minoría y dejar el ámbito de las discusiones implica negarse a buscar acuerdos o que no se cree en esa posibilidad.

