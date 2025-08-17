"Somos los primeros en presentar un dictamen", bromearon desde el bloque de La Libertad Avanza en la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo cuando esa fuerza anunció que no buscaría consensuar sus posiciones con las de los demás bloques y, acto seguido, se retiró del recinto del Senado donde se reunió la comisión que preside el radical Rodrigo Borla.
