Frío, muy frío

Más allá del saludo protocolar sobre el final con el gobernador Maximiliano Pullaro, no hubo prácticamente contacto del presidente de la Nación, Javier Milei con autoridades santafesinas y rosarinas que asistieron el acto por el 141 aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Es más, el presidente aguardó entre bambalinas que hagan sus discursos el intendente Pablo Javkin, y el gobernador Pullaro para aparecer en el escenario y leer un mensaje en tono académico económico sin mencionar las denuncias que aquejan al gobierno.
Pullaro estaba en la Bolsa junto a la vicegobernadora, Gisela Scaglia y varios de los ministros como el de Economía, Pablo Olivares y el de Obras Públicas, Lisandro Enrico. Entre los invitados además se vio a legisladores nacionales oficialistas como Nicolás Mayoraz, del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza, pero también a la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, de la bancada de Juntos por el Cambio.
