Los piletones del Parque del Sur: historia, disfrute y cuidados de un clásico del verano santafesino
La Municipalidad inició tareas de vaciado, limpieza y reacondicionamiento de las piletas y el entorno. Deberán reparar dos bombas abastecedoras de agua. Se trata de un espacio público al que concurren miles de vecinos desde hace más de medio siglo.
Unos 15 trabajadores municipales limpiaban este jueves los piletones del lago del Parque del Sur. El Litoral
Los piletones del lago del Parque del Sur son, desde hace décadas, uno de los espacios más queridos por los santafesinos para atravesar el verano en la ciudad. Ubicados en el corazón de este tradicional pulmón verde, los espejos de agua artificiales funcionan como una playa urbana gratuita que reúne a familias, jóvenes y turistas en jornadas de sol y calor.
Durante la temporada estival, el movimiento se multiplica. Niños y niñas disfrutan de las zonas de baja profundidad, mientras que los más grandes aprovechan el agua fresca y el entorno natural para prolongar las tardes en el parque. El césped que rodea las piletas se convierte en un punto de encuentro: grupos de amigos comparten mates, meriendas o simplemente descansan bajo la sombra de los árboles.
Este jardinero recoge las hojas de los añosos árboles que dan sombra al parque. El Litoral
La Municipalidad, consciente de la importancia social de este espacio, desarrolla un esquema permanente de mantenimiento. Entre las tareas se destacan la limpieza diaria de los piletones, el recambio de agua mediante sistemas de bombeo, los controles de calidad con análisis periódicos, la reparación de los bordes y solados, y la presencia de guardavidas durante la temporada habilitada. Además, se refuerza la seguridad con personal municipal y se acondicionan los alrededores con cortes de pasto y mejoras en la iluminación.
Cuando finaliza la temporada, el espacio deja de ser utilizado de forma masiva y los cuidados disminuyen. Por eso, en estos días la Municipalidad inició la puesta a punto de cara al próximo verano.
Piletón principal
Actualmente, los trabajadores municipales vaciaban el piletón principal, luego de haber hecho lo mismo con los más pequeños. Para ello se utiliza una bomba especial montada sobre un guinche con cadenas, que extrae el agua hacia el lago. Este jueves por la mañana, un operario monitoreaba con atención la tarea para evitar que quedaran incrustadas algas o residuos en la superficie.
Por aquí se escurren los excedentes del piletón principal hacia el lago. El Litoral
Mientras tanto, otro grupo rastrillaba la zona de solárium y limpiaba los piletones más chicos para iniciar las labores de pintura y sellado.
“Queremos llegar al verano de la mejor manera, para el disfrute de todos”, expresó Mariano Sellos, director ejecutivo de Grandes Parques. “Estimamos que vaciar el piletón principal nos demanda unas 48 horas. Las tareas las iniciamos ayer, así que esta tarde debería estar vacío”, agregó.
Uno de los piletones secundarios seco, listo para la limpieza a fondo. El Litoral
“Lo que hacen los trabajadores es retirar todas las algas, musgos y residuos que puedan aparecer. Si es necesario, además de las palas y rastrillos, se utilizará una retropala”, detalló Sellos.
Otra de los barrenderos del parque. El Litoral
Tradición de verano
A simple vista, el sector del balneario del Parque del Sur luce en buenas condiciones: césped prolijo, infraestructura en estado adecuado, buena iluminación, sanitarios y abundante sombra gracias a los añosos árboles que rodean el solárium.
La arena, el pasto, el piletón. Los operarios limpiaban todo. El Litoral
Unos 15 operarios comenzarán en breve a pintar los piletones y el resto de la infraestructura. Además, los técnicos se encargarán del mantenimiento de las cuatro bombas. “Dos de ellas dejaron de funcionar”, apuntó Sellos, quien ya gestiona una solución. Tres bombas abastecen los piletones, mientras que la restante corresponde a la plaza húmeda ubicada en el sector noroeste. “Todas las tareas tienen que estar listas en noviembre, cuando empiece la temporada”, afirmó.
Una bomba de gran porte extraía este jueves el agua del piletón principal y la volcaba al lago. El Litoral
El mantenimiento también alcanza a la arena de las canchas de vóley y fútbol playa, para lo cual se utiliza un arado. “El retiro de maleza es permanente”, mencionó Sellos.
A limpiar todo el balneario. El Litoral
Sanitarios
En cuanto a los sanitarios, los cuatro baños principales están ubicados en el sector noroeste —uno de ellos adaptado—, mientras que del lado de la arboleda, donde funciona un carribar, hay otros dos baños químicos abiertos al público. En ese sector también se despliegan mesas y sillas para disfrutar de un almuerzo o merienda a la sombra. A estos se suman los nuevos sanitarios del sector sur, en una edificación reacondicionada para los contingentes que llegan a la ciudad.
Estos son los baños químicos ubicados en el sector a donde funciona un carribar. El Litoral
Historia y pertenencia
La historia de los piletones se remonta a la década de 1970, cuando la Municipalidad de Santa Fe impulsó su construcción como una alternativa recreativa de acceso público, pensada para complementar al lago del Parque del Sur y ampliar las posibilidades de uso ciudadano de ese espacio emblemático. Con el paso de los años, los piletones se consolidaron como un símbolo del verano santafesino, ofreciendo a distintas generaciones un lugar de encuentro y disfrute sin costo.
Retiraban las hojas y la mugre seca de uno de los piletones más pequeños. El Litoral
Hoy, medio siglo después de su inauguración, siguen siendo un refugio popular en los días de calor intenso, donde conviven la tradición barrial, el turismo local y la necesidad de contar con un espacio público cuidado y accesible. Los piletones no son solo un punto de recreación acuática: son parte de la memoria urbana de Santa Fe y del patrimonio afectivo de su gente.
Zona de descanso para degustar algo fresco y rico. El Litoral
Parque Garay
Sellos anticipó además que en un mes iniciarán las tareas de reacondicionamiento del piletón del Parque Garay, otro de los espacios elegidos por los vecinos del oeste para disfrutar del verano. “La bomba de ese piletón no funciona y deberemos reemplazarla. Estamos preparando una licitación”, cerró.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.