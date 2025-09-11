Puesta a punto de cara a la temporada

Los piletones del Parque del Sur: historia, disfrute y cuidados de un clásico del verano santafesino

La Municipalidad inició tareas de vaciado, limpieza y reacondicionamiento de las piletas y el entorno. Deberán reparar dos bombas abastecedoras de agua. Se trata de un espacio público al que concurren miles de vecinos desde hace más de medio siglo.