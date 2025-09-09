Running para principiantes: cómo arrancar con seguridad y motivación

Con la llegada de la primavera, Santa Fe se prepara para recibir a corredores principiantes. Vicente Fazzolari, entrenador y profesor de educación física, brindó recomendaciones para quienes quieren iniciar en el mundo del running. "Es la estación más linda, donde más gente que quiere iniciarse, pero veo que la gente está un poco más educada y entrena durante todo el año", explicó.
El entrenador recordó su trayectoria deportiva: "Vengo del deporte de alto rendimiento de chico, empecé con natación, después ciclismo y después terminé en triatlón. Hoy no estoy compitiendo, pero me llena entrenar gente tanto corredores como triatletas".
Preparación y motivación
Fazzolari destacó que, aunque el clima mejora las condiciones de entrenamiento, lo ideal es mantener la actividad constante. "Recomendamos que entrenen en todo el año, tratamos de con nuestros alumnos de que empiecen ahora y no dejen nunca", aseguró. Plantear objetivos ayuda a mantener la continuidad y evitar abandonos.
Según explicó, en el grupo donde desarrolla sus actividades, los entrenamientos se realizan en distintos puntos de la ciudad, combinando movilidad articular, técnica, trabajo principal por niveles y estiramientos finales.
"Tenemos principalmente horarios y lugares en Parque Federal, Costanera, Parque Sur y la zona de Los Country. La gente puede ir a cualquiera de esos turnos", afirmó. De esta manera, quienes recién se inician pueden acceder a entrenamientos cercanos, cómodos y organizados por niveles, sin importar en qué zona de la ciudad vivan.
La planificación combina trote, técnica y fuerza al aire libre.
Consejos para quienes inician
Fazzolari enfatizó la importancia de la progresión y la seguridad. Para quienes estuvieron sedentarios durante el invierno, recomienda:
Realizar estudios médicos previos: "El primer tip que le recomiendo a una persona que quiera arrancar es que primero haga estudios médicos, cardíaco, más que nada al ser una actividad aeróbica".
Entrenar de manera progresiva: "Siempre hacerlo de manera progresiva y de manera cuidada. Priorizar la calidad y no la cantidad evita lesiones".
Utilizar calzado adecuado: "Que sea un calzado que absorba el impacto, porque hay zapatillas diferentes para correr rápido o lento, y no todas son para todos".
Contar con la orientación de un entrenador: "Que consulten con alguien que se dedique a entrenar gente. Por ahí uno se manda a hacer cosas y termina lesionándose o odiando la actividad".
Sumarse a grupos de entrenamiento: "El grupo es una motivación, pero hay que empezar con distancias cortas y progresar con el tiempo".
Fijarse objetivos a mediano y largo plazo: "Eso los va a obligar a seguir entrenando y a mantener la constancia durante todo el año".
Entrenar al aire libre: "No existe el mal clima, sino la vestimenta inadecuada".
Movilidad y estiramientos previenen lesiones en cada sesión.
Beneficios físicos, mentales y sociales
Más allá del rendimiento, correr impacta en la salud integral: "Cuando hablamos de corrida, de deporte, estamos hablando de salud física, mental, socialización y autoestima. Notás cambios en los alumnos cuando llegan y después de un tiempo que están ahí entrenando juntos", aseguró Fazzolari. Para muchos, salir a correr se convierte en una terapia y un momento de bienestar.
El entrenador concluyó: "Yo soy muy del aire libre. La preparación, la constancia y el acompañamiento del grupo son claves para disfrutar del deporte durante todo el año".
