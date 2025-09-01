Un santafesino representó a la Argentina en la ultramaratón más exigente del mundo

El Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), la carrera de ultrafondo de montaña más prestigiosa del mundo, volvió a reunir a los mejores atletas del planeta. Este año, el santafesino Juan Carlos Luqui participó en una de sus pruebas, recorriendo 100 kilómetros en 20 horas. “Fue una experiencia única, de lo más duro que me tocó vivir en el deporte por las condiciones climáticas”, relató el atleta, kinesiólogo y profesor de educación física.
Preparación intensa y calendario exigente
Luqui contó que supo de su participación en enero, tras el sorteo de cupos. Desde entonces, organizó un exigente calendario que incluyó competencias en Bariloche y en Río de Janeiro. “Ya tenía un calendario armado que eran los 80 km del campeonato argentino de trail en marzo y después el gran desafío de Río, que era correr 21 km un día y 42 km al otro”, explicó. Ese entrenamiento fue clave para afrontar el desafío europeo.
El santafesino destacó que la preparación no fue sencilla, ya que debió compatibilizar entrenamientos y viajes con su trabajo. “Fue un medio de año bastante duro porque fueron muchos kilómetros, muchas horas de entrenamiento. Yo también tengo mi laburo profesional aparte, entonces se genera mucho estrés”, reconoció.
El futuro deportivo en pausa
Tras completar el reto en Francia, Luqui decidió tomarse un descanso. “La verdad, estoy por ahora sin ningún objetivo. Necesitaba descansar, hace dos años que no tengo dos semanas de vacaciones totales de descanso deportivo”, afirmó.
Actualmente se encuentra en España, disfrutando de unos días de relax antes de pensar en nuevos desafíos. Sin embargo, no descarta volver a exigirse al máximo. “Como soy yo y como es esto, un día corrés 100 y al otro querés correr otros 100 o quizás unas 100 millas. Seguramente algún desafío igual o mayor todavía llegará el año que viene”, adelantó.
El corredor santafesino cerró con un mensaje de agradecimiento: “Gracias a todos los que estuvieron siguiendo. Fue el desafío más duro que me tocó vivir y me dejó mucho aprendizaje que quiero compartir con la gente que me sigue”.
