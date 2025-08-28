Muerte súbita: cómo prevenirla y qué hacer ante una emergencia
La cardióloga María José Diez explicó la importancia de los controles médicos, la capacitación en RCP y el uso de desfibriladores para prevenir y actuar frente al evento que provoca cerca de 40.000 muertes anuales en Argentina.
Maniobras de RCP: cualquier persona puede salvar una vida en caso de emergencia.
La cardióloga María José Diez (MP 6267) explicó que “la muerte súbita es un evento inesperado, que es de origen cardíaco, que se da de forma rápida y que en general puede aparecer en personas aparentemente sanas, porque quizás esa persona nunca concurrió a un control cardiovascular”.
Controles que salvan vidas
La especialista insistió en la necesidad de realizar chequeos médicos, incluso en personas jóvenes y sin antecedentes aparentes. “El chequeo cardiovascular lo que hace es detectar alguna patología que no se conocía y tratar de prevenir. No es algo que se pueda prevenir al 100%, pero sí podemos llegar a evitar mayores complicaciones o en algunos pacientes poder evitar la muerte”, afirmó.
Entre los estudios básicos recomendados mencionó el electrocardiograma, el ecodoppler y la ergometría. Además, destacó que los factores de riesgo como hipertensión, diabetes, tabaquismo o antecedentes familiares aumentan las probabilidades de sufrir un evento cardíaco.
En el caso de los deportistas, Diez subrayó que “el chequeo tiene que ser fundamental dentro de la rutina para empezar a entrenar y también durante el año tiene que haber un control cardiovascular”.
La importancia de actuar a tiempo
Además de la prevención, la reacción inmediata frente a un episodio resulta clave. “La reanimación cardiopulmonar la puede hacer cualquier individuo. Si alguien tiene un evento de muerte súbita y quien esté cerca conoce técnicas de RCP, esa posibilidad de supervivencia aumenta hasta un 40% y si se hace dentro del primer minuto puede superar el 70%”, destacó.
El control cardiológico, clave para reducir riesgos y detectar problemas a tiempo.
En ese sentido, recomendó que cada vez más personas se formen en RCP y sepan usar un Desfibrilador Externo Automático (DEA). “Cada minuto cuenta. Mientras más rápido actuemos, mejor”, advirtió la cardióloga, quien también remarcó la importancia de llamar de inmediato al 911 para activar el sistema de emergencias.
Síntomas de alerta
Aunque la muerte súbita puede ocurrir sin señales previas, existen síntomas que requieren atención médica: dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones, desmayos o fatiga desproporcionada durante la actividad física.
Actividad física y hábitos saludables, aliados para cuidar la salud cardiovascular.
Finalmente, Diez dejó un mensaje de prevención: “Traten de llevar un estilo de vida lo más saludable posible, que hagan ejercicio, que muevan el cuerpo, que acompañen con una buena alimentación y que se realicen los controles cardiovasculares. Conocerse es fundamental para cuidar el corazón”.
