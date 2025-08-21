#HOY:

Perforaciones en el Parque del Sur: dos ofertas para mejorar la calidad del agua

Es para ejecutar tres perforaciones en el lago. Los trabajos cuentan con un presupuesto oficial cercano a los $130 millones. El objetivo es mejorar la calidad del agua mediante circulación y oxigenación, en el marco de un plan de recuperación del espacio.

Las perforaciones con sus respectivas bombas se harán en el lago propiamente dicho. Crédito: Fernando Nicola
Se conocieron este jueves las propuestas para la licitación de tres perforaciones en el lago del Parque del Sur, que tiene un presupuesto oficial de la Municipalidad de Santa Fe de casi 130 millones de pesos. Los trabajos buscan mejorar las condiciones existentes en el lago, junto con los equipos de bombeo correspondientes.

En la ocasión, se presentaron dos empresas: BR Construcciones SRL, con una oferta de $123.985.326,83; y Coivalsa SA, por $121.408.210,32.

El subsecretario de Asuntos Hídricos de la Municipalidad, Mario Bardus, explicó que el objetivo de los trabajos es "beneficiar el estado del agua del lago". Según detalló, las perforaciones permitirán generar circulación y oxigenación del agua, lo que "va a permitir cambiar su calidad" y se enmarca dentro de un plan integral de recuperación del espacio.

Consultado sobre la relación con la parte recreativa del parque, Bardus aclaró: "El lago General Belgrano consta de dos sectores: uno en el que están los chorros y piletas, y otro donde se realizan actividades acuáticas del Club Quillá. Las perforaciones son para mejorar el lago propiamente dicho, no para la parte recreativa cercana a calle Primero de Mayo".

El funcionario también se refirió a los problemas recurrentes con los llamados "repollitos" que en 2023 alcanzaron a cubrir toda la superficie del lago, problema que requirió de múltiples trabajos para retirarlos, además de afectar el uso de la superficie acuática durante un tiempo.

"La generación de lo que nosotros llamamos repollitos depende de distintas variables climáticas y ambientales. El aporte de agua nueva y la recirculación que se hará, sumado a la descarga hacia el canal de acceso sur, significa más movimiento de agua, más oxígeno y una mejor calidad para las actividades recreativas", afirmó.

Con la máquina acuática que llegó desde Córdoba (tras la colaboración de autoridades del gobierno de La Docta), sumado a una retroexcavadora, el trabajo fue diario para cumplir la misión y retirar la totalidad de los repollitos.La proliferación de "repollitos" es un problema recurrente en el Parque del Sur.

En qué consiste la obra

Según se desprende del pliego de bases, condiciones y especificaciones técnicas, estas perforaciones (que en principio, tendrían 32 metros de profundidad), permitirían extraer muestras del terreno, con sondeos de prueba y con la intención de analizar las condiciones medio ambientales del lugar. El plazo de ejecución previsto es de 45 días corridos.

Además, se incorporan tres nuevas bombas. La técnica que se utilizará consiste en extraer agua subterránea y volcarla nuevamente al lago. De esta forma, el contacto con la atmósfera permite que el líquido incorpore oxígeno del ambiente.

