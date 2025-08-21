Licitación municipal en Santa Fe

Perforaciones en el Parque del Sur: dos ofertas para mejorar la calidad del agua

Es para ejecutar tres perforaciones en el lago. Los trabajos cuentan con un presupuesto oficial cercano a los $130 millones. El objetivo es mejorar la calidad del agua mediante circulación y oxigenación, en el marco de un plan de recuperación del espacio.