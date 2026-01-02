ASOEM fortalece su liderazgo sindical con la incorporación de compañeros de Sauce Viejo
En un encuentro cargado de entusiasmo, orgullo colectivo y profundo sentido de pertenencia, la Comisión Directiva dio la bienvenida oficial a compañeros municipales de Sauce Viejo, quienes decidieron afiliarse y confiar la defensa de sus derechos laborales a la ASOEM.
La Comisión Directiva de ASOEM dio la bienvenida oficial a compañeros municipales de Sauce Viejo
El Multiespacio Cultural se convirtió en escenario de un hecho trascendental para la vida institucional: un grupo de trabajadores formalizó su incorporación a la ASOEM, consolidando un nuevo paso en la expansión territorial del modelo sindical que demostramos con hechos, resultados y gestión eficiente. De esta manera, la ASOEM ya representa al 84,5% de los municipales del departamento La Capital.
La decisión de los nuevos compañeros no es casual. Es el reflejo de la confianza plena en una organización sólida, presente y protagonista, que ha sabido construir avances concretos a través de las Mesas Paritarias Locales, defendiendo el poder adquisitivo del salario, conquistando derechos y garantizando bienestar integral para las familias trabajadoras municipales.
UN MODELO DE GESTIÓN SOLIDARIA QUE CRECE Y SE PROYECTA
La expansión hacia Sauce Viejo reafirma un modelo sindical que se destaca en toda la provincia: lucha gremial firme, administración responsable y gestión solidaria de los recursos. Con su incorporación, los nuevos afiliados pasan a ser parte de una comunidad organizada que ostenta el mejor salario del sector municipal en Santa Fe y una red de prestaciones que transforman la vida cotidiana.
“Estamos orgullosos de haber construido un sistema que incluye sindicato y mutual y que contiene las necesidades laborales, salariales y familiares de los asociados y afiliados a la ASOEM. La premisa más importante de nuestra gestión es el territorio. Hoy somos un sindicato consolidado y seguimos creciendo, con la gente adentro. Y esta definición política sindical-mutual nos permite el fortalecimiento interno de nuestro colectivo, como así también, ser constructores de ciudadanía en cada una de las localidades en las que interactuamos desde nuestro doble rol: trabajar para la comunidad y aportar a la comunidad”, destacó el secretario General, Juan R. Medina, al subrayar la importancia de seguir ampliando la presencia institucional para fortalecer la unidad y la dignidad de los trabajadores municipales.
BENEFICIOS, IDENTIDAD Y PERTENENCIA: EL ADN DE LA LISTA AMARILLA
Desde hoy, los compañeros de Sauce Viejo acceden a una amplia cartilla de servicios y beneficios que hacen tangible la gestión solidaria de la ASOEM:
* Recreación: acceso al CRA
* Apoyo Educativo: entrega de kits escolares
* Formación profesional: acceso a capacitaciones continuas.
* Salud: descuentos en farmacia sindical
* Seguridad y Asistencia: asesoría legal, sepelio integral, Panteón Social “San Jerónimo” y ayudas económicas
* Cultura: entradas al Cine América y participación en propuestas artístico–culturales
* Deporte: participación en certámenes deportivos
* Compras: Línea de Consumo para adquisición de bienes y servicios
Además, se integran a un calendario institucional vivo, participativo y profundamente identitario, que caracteriza a la gestión de la Lista Amarilla: Fiesta Muni, Maratón ASOEM, 8M, Día de las Infancias, Muestras Fotográficas Itinerantes y el Concierto Homenaje “De Municipales para Municipales”.
Con esta incorporación, la ASOEM reafirma su crecimiento territorial, su liderazgo sindical en la región y, sobre todo, su compromiso inquebrantable con la unidad, la dignidad y los derechos de lxs trabajadorxs municipales. Seguimos ampliando nuestra representación porque seguimos defendiendo lo que es justo.