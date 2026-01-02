Gremiales

ASOEM fortalece su liderazgo sindical con la incorporación de compañeros de Sauce Viejo

En un encuentro cargado de entusiasmo, orgullo colectivo y profundo sentido de pertenencia, la Comisión Directiva dio la bienvenida oficial a compañeros municipales de Sauce Viejo, quienes decidieron afiliarse y confiar la defensa de sus derechos laborales a la ASOEM.