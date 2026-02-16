NBA

Edwards brilló en el All-Star 2026 y Curry desató la locura con un triple desde la platea

La 75ª edición del NBA All-Star Game, disputada en el Intuit Dome de Los Ángeles, estrenó un sistema competitivo con tres equipos y partidos reducidos. Anthony Edwards fue elegido MVP tras liderar al conjunto campeón, en una noche que también tuvo como protagonista a Stephen Curry con un triple desde más de 20 metros.