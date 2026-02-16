Liga Profesional

Gimnasia y Estudiantes empataron en el clásico de La Plata

En el estadio Juan Carmelo Zerillo, el Lobo y el Pincha no se sacaron ventajas. Con este resultado, el equipo de Fernando Zaniratto quedó sexto con siete puntos y sumó su primer empate en el Torneo Apertura donde, en la próxima fecha, visitará a su homónimo mendocino el viernes a las 22.15 horas en el estadio Victor Antonio Legrottaglie.