Atacaron con piedras y botellas al micro de Estudiantes antes del clásico con Gimnasia

El micro que llevaba al plantel de Estudiantes de La Plata fue agredido con piedras y botellas al llegar al estadio de Gimnasia para disputar el clásico por la quinta fecha del Torneo Apertura. Uno de los vidrios del vehículo quedó destrozado. Afortunadamente no se registraron heridos.
“Vinimos desde el country (de City Bell) lo más bien hasta llegar acá a la rotonda. Cerca del portón nos tiraron piedras y botellas”, dijo Gerardo, el chofer del micro, en diálogo con ESPN.
Hizo una queja, además, sobre la custodia policial: “Yo hago fútbol siempre, las motos tiene que venir a la par del micro para evitar esto que fue acá, a 15 metros”.
“Donde pegó la piedra, venía sentada una persona que se podría haber lastimado, no sé si era jugador o directivo”, explicó.
Gerardo contó, además, que uno de los agresores se paró frente al micro: “Se me cruzó adelante una persona y me tiró una botella al parabrisas. Tuve que frenar porque, si no, lo atropellaba”.
Por el momento no trascendió si hay detenidos por el ataque. El partido se jugará desde las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo.
Formaciones confirmadas
El entrenador de Gimnasia La Plata, Fernando Zaniratto, confirmó el equipo que saldrá al campo del juego del estadio Juan Carmelo Zerillo para enfrentar a Estudiantes La Plata en el clásico platense del interzonal de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
El entrenador de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, confirmó el equipo que saldrá al campo del juego del estadio Juan Carmelo Zerillo para enfrentar a Gimnasia La Plata en el clásico platense del interzonal de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Cristián Medina, Alexis Castro, Fabricio Pérez; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.