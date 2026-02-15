El carnaval también se juega en la Liga: gran inicio del torneo de verano de inferiores
Con la participación de 32 instituciones y un buen marco de público, la Liga Santafesina de Fútbol puso en marcha el torneo de verano de divisiones inferiores en el predio Nery Pumpido. El certamen continuará durante todo el fin de semana largo de carnaval, consolidándose como un espacio de encuentro, deporte y alegría para los más chicos.
La fiesta arrancó con todo. La Liga Santafesina de Fútbol dio inicio a una nueva edición del torneo de verano de divisiones inferiores, una propuesta que ya se transformó en un clásico de la temporada estival y que combina deporte, integración y recreación para cientos de chicos de la región.
La primera jornada se desarrolló este sábado en el predio Nery Pumpido, donde desde temprano comenzaron a llegar delegaciones, familias y simpatizantes para acompañar a los jóvenes futbolistas en el arranque del campeonato.
Con la presencia de 32 instituciones, el predio lució en plenitud, recordando aquellos grandes encuentros que marcaron historia en el fútbol local.
Desde la organización destacaron el trabajo previo realizado para que cada detalle esté contemplado.
Belgrano de Coronda.
La logística, los horarios de partidos, la distribución de espacios y la atención a las delegaciones fueron parte de un engranaje que funcionó de manera coordinada, permitiendo que los protagonistas vivan una jornada a puro fútbol y compañerismo.
Un torneo pensado para los chicos
Más allá de lo estrictamente deportivo, el objetivo principal del torneo es generar un espacio de contención y disfrute para los pibes. En ese marco, el clima de carnaval se hizo sentir en cada rincón del predio, con familias acompañando, mates compartidos y el colorido típico de este fin de semana largo.
La competencia continuará hoy durante toda la jornada y también mañana lunes, aprovechando el feriado de carnaval. Se espera que la convocatoria siga creciendo y que más familias se acerquen a disfrutar del espectáculo que brindan los chicos dentro de la cancha.
Este tipo de iniciativas refuerzan el rol social de la Liga Santafesina, que no solo organiza competencias, sino que también promueve valores como el respeto, la amistad y el sentido de pertenencia.
Para muchos de los chicos, este torneo representa la posibilidad de compartir experiencias, hacer nuevos amigos y seguir alimentando el sueño de crecer dentro del fútbol.
Lo mejor está por venir
Con un arranque más que positivo, el torneo de verano ya empezó a escribir una nueva historia, reafirmando que el fútbol infantil es una verdadera fiesta cuando el objetivo principal es que los chicos jueguen, se diviertan y vivan el deporte como una herramienta de formación y felicidad.