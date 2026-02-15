En el Predio Nery Pumpido

El carnaval también se juega en la Liga: gran inicio del torneo de verano de inferiores

Con la participación de 32 instituciones y un buen marco de público, la Liga Santafesina de Fútbol puso en marcha el torneo de verano de divisiones inferiores en el predio Nery Pumpido. El certamen continuará durante todo el fin de semana largo de carnaval, consolidándose como un espacio de encuentro, deporte y alegría para los más chicos.