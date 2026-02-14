La élite del handball playa desembarca en Rosario rumbo a Croacia 2026

Por primera vez en el país se disputará el Torneo Centro-Sur de handball playa, instancia clave en el calendario internacional de la disciplina.
Del 14 al 17 de febrero, el Balneario La Florida será escenario del Torneo Centro-Sur de beach handball, clasificatorio al Mundial de Croacia 2026. Con la participación de las selecciones femeninas y masculinas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la ciudad se consolida como sede estratégica del deporte continental.
El certamen, que se desarrollará en el Balneario La Florida en el marco del cierre de Playa Olímpica, reunirá a las selecciones de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en ambas ramas.
En juego habrá cinco plazas para el Mundial de Zagreb 2026: tres en la categoría femenina y dos en la masculina.
La competencia no solo definirá clasificaciones, sino que también marcará el pulso del nivel sudamericano en una disciplina en pleno crecimiento.
Las selecciones argentinas buscarán consolidar su evolución en el circuito internacional y tomarse revancha tras las medallas de plata obtenidas en la edición 2024 del Sur-Centro, disputada en Asunción.
El objetivo es claro: alcanzar el quinto Mundial en ambas ramas. Jugar en casa representa un factor determinante, tanto por el conocimiento del escenario como por el respaldo del público rosarino, en una disciplina donde la intensidad, la rotación y la efectividad en los lanzamientos de dos puntos suelen ser decisivos.
La elección de Rosario como sede responde a un recorrido sostenido en la organización de grandes eventos.
La ciudad fue anfitriona de los Juegos Suramericanos de Playa 2019 y de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022, competencias que dejaron infraestructura, experiencia organizativa y una fuerte identidad deportiva en la arena de La Florida.
El torneo tendrá además un componente simbólico: varios convocados regresan al escenario donde ya fueron campeones. En la rama masculina estará Ezequiel Rozitchner, campeón en Rosario 2022.
En el seleccionado femenino figuran Gisela Bonomi y Zoe Turnes, campeonas en 2019, junto a Constanza Suárez, Florencia Gallo, Agostina Arcajo y Alma Molina, también consagradas en 2022.
“Que Rosario sea sede de este evento internacional tan importante es un orgullo enorme y una confirmación del camino que venimos recorriendo como ciudad del deporte”, señaló la secretaria de Deporte y Turismo municipal, Alejandra Mattheus, quien destacó además el impacto turístico y económico que generan este tipo de competencias.
Con el Torneo Centro-Sur, Rosario refuerza su perfil como plaza deportiva internacional, integrando alto rendimiento, espacio público y desarrollo turístico en un mismo escenario: la arena frente al río.