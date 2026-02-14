Sudamericano

La élite del handball playa desembarca en Rosario rumbo a Croacia 2026

Del 14 al 17 de febrero, el Balneario La Florida será escenario del Torneo Centro-Sur de beach handball, clasificatorio al Mundial de Croacia 2026. Con la participación de las selecciones femeninas y masculinas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la ciudad se consolida como sede estratégica del deporte continental.