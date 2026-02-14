Tres argentinos buscan la final en el Argentina Open
El Argentina Open entra en su etapa decisiva con tres representantes locales en semifinales. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry abrirán la jornada desde las 16 en un duelo argentino, mientras que Sebastián Báez enfrentará más tarde a Luciano Darderi en busca de un lugar en la final del principal torneo del país.
Argentina Open: sábado de semifinales con mayoría albiceleste
Este sábado se disputarán las semifinales del Argentina Open, el torneo de tenis más importante del país, con una marcada presencia local. Tres argentinos —Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Tomás Etcheverry— buscarán meterse en la final, mientras que el ítalo-argentino Luciano Darderi intentará romper la hegemonía albiceleste.
La jornada se abrirá a las 16 con un cruce de alto voltaje entre Cerúndolo (1° preclasificado) y Etcheverry (7°), en lo que promete ser un enfrentamiento intenso y parejo.
Argentina Open: sábado de semifinales con mayoría albiceleste
Cerúndolo llega con confianza tras una sólida victoria en cuartos de final ante el checo Vít Kopřiva, mostrando consistencia desde el fondo y eficacia con su servicio. Etcheverry, en cambio, tuvo un recorrido más exigente: necesitó de tres sets para superar tanto a Román Burruchaga como al chileno Alejandro Tabilo.
Será el quinto enfrentamiento entre ambos en el circuito mayor (ATP y Grand Slams), con un historial equilibrado: dos triunfos por lado. Etcheverry se impuso en el ATP de Santiago 2023 y en el US Open 2024, mientras que Cerúndolo ganó en Santiago y en el Masters de Canadá 2025.
Tres argentinos —Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Tomás Etcheverry— buscarán meterse en la final
La paridad anticipa un partido de detalles, donde la solidez mental y la gestión de los puntos clave serán determinantes.
Segundo turno: Báez y Darderi, un cruce con historia
No antes de las 18 será el turno de Báez (4°) y Darderi (2°), en otro duelo con múltiples condimentos.
Aunque Darderi representa a Italia, nació en Argentina y se formó en el país antes de optar por la nacionalidad italiana, una decisión vinculada a su proyección profesional y respaldo federativo. El vínculo entre ambos jugadores se remonta a la etapa formativa, lo que añade un componente personal al enfrentamiento.
Báez atraviesa un buen inicio de temporada: mostró un rendimiento sólido en la ATP Cup y alcanzó la final del ATP 250 de Auckland. Sin embargo, en el Abierto de Australia quedó eliminado en segunda ronda justamente ante Darderi, por lo que este duelo adquiere tintes de revancha.
El historial favorece levemente al argentino (4-3), aunque el italiano se quedó con los dos enfrentamientos más recientes, lo que marca una tendencia a tener en cuenta.
Una final con posible mayoría argentina
El escenario abre la puerta a una final con fuerte presencia local. Si Báez logra avanzar, el torneo asegurará al menos un argentino en el partido decisivo, algo que no ocurre desde 2021, cuando Diego Schwartzman se consagró campeón tras vencer a Cerúndolo.
Con tres representantes en semifinales y el público como aliado, el Argentina Open vivirá una jornada decisiva que puede consolidar el protagonismo del tenis argentino en el circuito sudamericano de polvo de ladrillo.