Sábado de semifinales

Tres argentinos buscan la final en el Argentina Open

El Argentina Open entra en su etapa decisiva con tres representantes locales en semifinales. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry abrirán la jornada desde las 16 en un duelo argentino, mientras que Sebastián Báez enfrentará más tarde a Luciano Darderi en busca de un lugar en la final del principal torneo del país.