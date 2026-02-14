#HOY:

Argentina venció a Brasil y se quedó con el Grupo B del Sudamericano Sub‑20 Femenino

La selección femenina sub‑20 de Argentina venció 2‑1 a Brasil en la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub‑20 Femenino en Paraguay y se quedó con el primer puesto del Grupo B con puntaje perfecto. Además, Ecuador goleó 4‑0 a Perú y completó las clasificaciones al hexagonal final.

“Albiceleste” líder e invicta: triunfo clave ante Brasil en Paraguay. Foto: Gentileza Dsports“Albiceleste” líder e invicta: triunfo clave ante Brasil en Paraguay. Foto: Gentileza Dsports
La quinta y última jornada de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano Sub‑20 Femenino ratificó el dominio de la selección argentina en el Grupo B y definió los boletos restantes para el hexagonal final que se disputará desde el lunes en Paraguay.

La “Albiceleste” se impuso 2‑1 a Brasil en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, dio vuelta el resultado después de estar en desventaja y cerró su participación con puntaje ideal, invicta y como líder absoluto del grupo.

Una remontada clásica y histórica frente a Brasil

Brasil se adelantó temprano, con un gol de Brendha a los 7 minutos del primer tiempo, mostrando un inicio agresivo ante una Argentina que había dominado buena parte del torneo.

Pero el conjunto nacional no se desesperó: Denise García Rojo igualó el marcador antes del entretiempo y en el complemento Kishi Núñez marcó el 2‑1 definitivo, sellando un triunfo que, además de la victoria, tiene un valor histórico para las selecciones juveniles argentinas.

Este resultado significó la primera victoria de Argentina sobre Brasil en la categoría Sub‑20 en torneos sudamericanos —una racha que hasta ahora estaba dominada por el conjunto brasileño— con un registro estadístico que lo confirma como un quiebre significativo.

Ecuador avanza con goleada sobre Perú

En el otro encuentro clave de la jornada, Ecuador selló su clasificación al hexagonal final tras vencer 4‑0 a Perú. Con goles de Mary Guerra, Dariana Morán, Martitxell Cazares y Xiomara Alcívar, la Tri ratificó su jerarquía y se quedó con el tercer boleto disponible en el Grupo B.

Perú, a pesar de su entrega en el certamen, finalizó su participación con pocos puntos y se despidió del torneo en la fase de grupos.

Con Colombia, Venezuela y Paraguay ya clasificadas desde el Grupo A y Argentina, Brasil y Ecuador desde el B, las seis selecciones ya definidas se enfrentarán en la fase final todos contra todos. Allí pelearán por una de las cuatro plazas directas al Mundial Femenino Sub‑20 de la FIFA Polonia 2026.

Argentina, líder invicta de su grupo, debutará contra Venezuela el próximo lunes, con el objetivo de mantenerse en la cima e instalarse entre los cuatro mejores que representarán a Sudamérica en el Mundial.

Selección Argentina de Fútbol

