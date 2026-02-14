Histórico triunfo

Argentina venció a Brasil y se quedó con el Grupo B del Sudamericano Sub‑20 Femenino

La selección femenina sub‑20 de Argentina venció 2‑1 a Brasil en la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub‑20 Femenino en Paraguay y se quedó con el primer puesto del Grupo B con puntaje perfecto. Además, Ecuador goleó 4‑0 a Perú y completó las clasificaciones al hexagonal final.